¿Video filtrado de un reptiliano provocó la caída de YouTube?

La caída mundial de la plataforma de videos deYoutube originó una serie de memes a través de redes sociales como Facebook y Twitter por parte de los internautas, pero no sólo eso, algunos generaron teorías de la caída debido a que ¡evidenciaron a los reptilianos y a políticos en rituales extraños!

via GIPHY

Miles de ideas conspiradoras atribuyen el gran colapso de YouTube hace un par de días a un video que fue subido a la plataforma de Google donde presuntamente se ve a un reptiliano mientras es torturado.

via GIPHY

Por lo que los internautas bombardearon las redes con su poderosa arma mortal: los memes. Y aquí te dejamos los mejores para alegrar tu rutinario día.

Aquí podemos ver a un #reptilian arruinando los cables del internet de los postes para que no veas los videos en youtube pic.twitter.com/6IwYhAPluJ — Josua (@Josua_Carbajal) October 17, 2018

Así estoy con el tema de los reptilianos y youtube pic.twitter.com/tTCTlKscgk — Cesar Estrella (@cesarestrellac) October 17, 2018

Yo leyendo todas las teorías de que youtube se cayó porque evidenciaron a los reptilianos y a políticos en rituales extraños pic.twitter.com/mFhfl96bEP — mona china (@karladelrincon) October 17, 2018

Aquí está el vídeo que YouTube elimino ayer, motivo por el cual estuvo sin servicio tanto tiempo. #Reptilianos #youtubereptilianos #YouTubeDOWN pic.twitter.com/zkNiK7LeEk — GissGh (@GalanGiselle) October 17, 2018