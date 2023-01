Cajero de Walmart logra retirarse a sus 82 años gracias a video viral en TikTok

La historia de un cajero del Walmart, que seguía laborando a sus 82 años de edad, se ha vuelto bastante popular en internet, luego de que se diera a conocer que pudo jubilarse gracias a la generosa iniciativa de un usuario de TikTok, y esta es su historia.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Cumberland, situada en Maryland, Estados Unidos, país donde no es raro ir por la calle o en algún centro comercial y encontrarse con un abuelito que, con gran actitud, pero con a evidente pesadez de los años, tiene que laborar para poder llevar el pan a su hogar, ya que muchos de los estadounidenses están obligados a seguir trabajando hasta la vejez.

Y aunque la realidad es que cada vez son más las personas de la tercera edad que tienen que salir de sus hogares para obtener recursos económicos, sin duda alguna, algo que puede conmover a cualquiera es ver trabajar a un adulto mayor, tal y como le pasó a este tiktoker.

Así fue la ayuda para jubilar al cajero de 82 años

Warren “Butch” Marion es un veterano de la Marina de los Estados Unidos, que hace tan solo unas semanas no se imaginaba que conseguiría retirarse, pagar su casa y viajar a Florida para poder ver a sus hijos.

Todos estos sueños se pudieron convertir en una realidad, gracias a la generosidad de los usuarios de la plataforma de financiación colectiva GoFundMe y al empujón del tiktoker y propietario de una pequeña empresa llamada Bug Boys, Roy McCarty, quien hizo viral un vídeo en el que explicaba la situación del anciano.

McCarty conoció a Butch el pasado diciembre mientras compraba un paquete de baterías en Walmart, momento en el que descubrió que el anciano trabajaba 40 horas semanales, por lo que se le ocurrió filmar un TikTok y pedir a sus casi 280 mil seguidores que le ayudaran a jubilarse.

#foryou #foryoupage #walmart #gofundme ♬ original sound - BugBoys @bug_boys 82yr old Butch still putting in work. Has anybody seen the videos where a guy raised 180g's to help an 82 yr old walmart employee retire. We ought to do that for Butch. Who would donate? #fyp

Cajero recibe cheque y agradece la gran sorpresa

Luego de la noble campaña, el veterano de la Marina de EU recibió una gran sorpresa, ya que fue sorprendido por el tiktoker cuando se enteró que le entregarían un cheque por más de 100 mil dólares (lo que equivale a un millón 876 mil 710 pesos mexicanos), los cuales fueron recaudados en la web por Roy McCarty.

Como propietario de un negocio y sabiendo lo difícil que fue encontrar una buena ayuda para mi negocio, me quedé asombrado al ver a este pequeño hombre mayor todavía trabajando, en turnos de ocho a nueve horas. Quería ayudar a este veterano de la Marina a vivir el resto de sus años viajando para ver a sus hijos en Florida y que no esté parado durante ocho horas al día. Que haga las cosas que le encantaría hacer y que tal vez no pueda hacer por razones financieras”, comentó a los medios de comunicación.

“Como un pájaro fuera de la jaula”

Con una gran emoción, Butch no daba crédito a sus ojos cuando culminó su último día de trabajo y le hicieron la entrega del simbólico cheque en el estacionamiento del Walmart, por lo que compartió que utilizaría el dinero para pagar su casa y algunas facturas pendientes, así como para visitar a su hija y nietos en Florida a los que no ve desde hace años.

“Esto es irreal. M siento como un hombre nuevo, como un pájaro fuera de la jaula”, indicó a medios locales.

