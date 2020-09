Cancelan Among Us 2, pero habrá mejoras en la primera parte

En las últimas semanas, Among Us se ha convertido en el juego más popular y esta semana ha desatado polémica a través de las redes sociales al lanzar la noticia de que los desarrolladores anunciaron que la secuela del juego ha sido cancelada.

Las reacciones de los múltiples usuarios no fue la mejor, y con el corazón roto llenaron de memes las redes. Aunque no todo es tan malo como parece.

En un post de Innersloth se indicó la decisión de cancelar Among Us 2; no obstante, los creadores se enfocarán mejorar la versión actual.

“Hemos tomado la decisión de cancelar ‘Among Us 2’ y poner todos nuestros esfuerzos en mejorar ‘Among Us 1’”, precisaron.

Por ello, todos los nuevos elementos, detalles y las mejoras que se habían pensado para la parte dos de este videojuego estarán implementadas muy pronto en la primera versión.

Fue en agosto cuando Innersloth dio a conocer que habría segunda parte de Among Us, pero fue enseguida cuando se popularizó el juego, por lo que salieron a flote algunas fallas de la versión que ya conocemos.

Uno de los problemas más frecuentes fue que Among Us tenía una alta demanda, que el servidor presentaba problemas de conexión ante la saturación.

Con la cancelación de Among US 2 muchos han especulado que quizá la segunda parte pueda salir a mediados o finales de 2021.

Aunque el juego no es nuevo, pues fue creado en 2018 por Innersloth, recién se ha vuelto tendencia entre chicos y grandes gracias que se trata de un juego que se basa en una dinámica sumamente sencilla para su uso.

Además de eso, Among us ha ganado fama gracias a los streamers, aquellas personas que por distintas plataformas muestran sus juegos en línea.

La dinámica del juego es simple, en él participan 10 tripulantes de una nave espacial que deben realizar algunas tareas como tirar la basura, destruir meteoros que amenacen su existencia, entre otras, pero cuidado, porque uno de los tripulantes es un impostor que tiene como misión asesinar al resto de los participantes para no cumplir con sus labores.

El objetivo del juego, es cumplir con todas las tareas, pero sobre todo encontrar a los impostores y deshacerse de ellos antes de que maten a la tripulación. Se cree que la simpleza del juego es lo que lo ha lanzado al estrellato.

Las mejoras que se presentarán en el juego son:

Los servidores se han enfocado en las fallas de juego

Un nuevo escenario o nivel con una temática de Henry Stickmin, otro juego desarrollado para PC por Innersloth.

Identificadores visuales, es decir, los tripulantes no se identifican por nombre o forma, sino por su color, por lo que las nuevas mejoras contemplarán la identificación de los jugadores.

Friends Account System. Muchos jugadores han querido agregar a sus amigos a las partidas, pero esto rompería con el misterio del juego pues si tres amigos saben las identidades de los demás, existe la posibilidad de hacer trampa.