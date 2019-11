“Por fomentar violencia”, cancelan show de Gerardo Ortíz

Cancelan el concierto de Gerardo Ortiz, según el acuerdo al que llegaron tanto la Universidad de Guadalajara como el Ayuntamiento de Zapopan. El cantante fue acusado en la administración estatal pasada, de apología del delito, esto por participar en un vídeo musical donde era asesinada una mujer.

El gobierno estatal anterior lo declaró visitante no grato e inició una averiguación previa sobre la citada producción, donde en aquella fecha se usaron patrullas oficiales de la policía municipal.

"Nos parece muy grave que aún cuando estamos en una situación grave de violencia feminicida; en lo que llevamos del año han matado a 232 mujeres, y las autoridades permitan que venga un hombre que se burla y que hace apología de este delito", denunció ahora Alejandra Cartagena, Coordinadora Nacional de Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), al enterarse que estaba reprogramado.

La activista destacó además:"Es lamentable que las autoridades permitan la presentación en Jalisco del cantante Gerardo Ortiz, después de que hizo apología del delito de feminicidio".

UdeG y Zapopan dan respuesta

En respuesta, tanto la Universidad de Guadalajara como el gobierno municipal de Zapopan se expresaron a través de un comunicado oficial en el que destacaron que “En momentos donde la violencia en el país lacera todos los días a la sociedad, es de vital importancia que las instituciones públicas y todos los niveles de gobierno unamos esfuerzos con la sociedad civil para arrancar de raíz la posibilidad de que se normalice la violencia en nuestra cultura en cualquiera de sus formas”.





Anunciaron de manera conjunta: La cancelación de la presentación del cantante Gerardo Ortiz, misma que estaba programada para llevarse a cabo el próximo viernes 29 de noviembre en el Auditorio Telmex.

En reunión de trabajo, el rector general, Ricardo Villanueva Lomelí y el presidente municipal, Pablo Lemus, así como la regidora María Gómez Rueda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género, coincidieron en la importancia de lanzar un mensaje contundente en contra de toda expresión que fomente la violencia.

Pablo Lemus dijo: “Resulta que este artista quería presentarse en el municipio de Zapopan en los próximos días. Acabo de enviar un oficio al Auditorio Telmex para informar que el permiso para la venta del boletaje para este concierto queda completamente cancelado”.





“No le vamos a aflojar este asunto de proteger a las mujeres en torno a la violencia que se está viviendo, es algo que todos debemos trabajar de forma conjunta”, agregó el Presidente Municipal.





Inicia proceso de devolución del dinero

El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, por su parte expresó que “Hoy, a partir de esta notificación que recibimos del Ayuntamiento, todo el apoyo para que cancelemos este concierto. La Universidad de Guadalajara promueve esta iniciativa para que no normalicemos la violencia como parte de nuestro día a día.

Yo lo dije en mi toma de protesta: “En la universidad no vamos a permitir ningún acto de violencia, en ninguna de sus formas”.





Se destacó que a partir de este anuncio, se notificará al Auditorio Telmex sobre la cancelación del evento y, en breve, el auditorio arrancará el procedimiento correspondiente para el reembolso a quienes ya habían adquirido sus boletos.

Incumplió el cantante

Ambas instituciones reafirmaron su compromiso con la libertad de expresión. No obstante, reiteran que en la construcción de una sociedad libre de violencia, es importante evitar discursos que la promuevan.

Asimismo, el alcalde y el rector general reiteraron que, desde el Ayuntamiento de Zapopan y la Universidad de Guadalajara, resaltaron que seguirán trabajando en acciones conjuntas para impulsar la Cultura de la Paz.





Se hizo énfasis en que “pese a que el artista se había comprometido a bajar de Internet el video “Fuiste Mía, donde se representa un feminicidio y ofreció una disculpa pública por el mismo; hoy en día el video sigue disponible en plataformas digitales, además de que la canción en cuestión sigue siendo interpretada en sus presentaciones.

Por la publicación de este video, en 2016 el Gobierno de Jalisco inició un procedimiento legal por apología del delito y en su momento fue declarado persona non grata por la Fiscalía General del Estado.

En 2016, el cantante Gerardo Ortiz simuló en un video el asesinato de una mujer. Se integró una averiguación previa que fue consignada ante el Juzgado Segundo de lo Penal en la Entidad, donde fue exonerado.

Además canta corridos como el de "El M" al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y donde hace alusión al Chapo Guzmán.

