Candidatos presidenciales arrasan en Twitter como los más seguidos en 2018

A unos pocos días de que termine el año, Twitter reveló quienes, entre sus millones de usuarios, eran los más seguidos de este año, y entre los que lideran esta lista se encuentran AMLO, Meade y Anaya, ya que este año se llevaron a cabo elecciones presidenciales en México.

En México las personas más Twitteadas en 2018...#EstoPasó pic.twitter.com/XMYPeGgPT7 — Twitter México (@TwitterMexico) December 5, 2018

En primera posición se encuentra BTS, la famosa agrupación de K-pop surcoreano; estos jóvenes debutaron en 2013 con su éxito "No More Dream", de ahí fueron ganando popularidad, lo cual los ha colocado como los más seguidos y los más mencionados en esta red social.

BTS recognized by RIAA for first platinum single & first gold album https://t.co/X9Plt1X9wv pic.twitter.com/WlCDpzJnVi — billboard (@billboard) November 22, 2018

Por otro lado, Twitter también dio a conocer que en estos 365 días hubo 125 millones de hashtags y 500 millones de GIFs.

365 días.

125 millones de Hashtags.

500 millones de GIFs.@BTS_twt tuvo más menciones de las que podemos contar.#EstoPasó en Twitter en 2018: — Twitter México (@TwitterMexico) December 5, 2018

Además de la lista de los más seguidos, Twitter compartió los datos más importantes de todo este año y estos fueron los resultados...

➡ Los artistas más mencionados en 2018

BTS nuevamente lidera la lista y es que sin duda, su talento los ha llevado a conseguir fans en todo el mundo, luego de esta agrupación se encuentra la cantante cubana, Camila Cabello, mientras que en tercera posición se encuentran otros jóvenes coreanos conocidos como EXO

Los artistas más mencionados en México este 2018...#EstoPasó pic.twitter.com/kPW1ojzhP5 — Twitter México (@TwitterMexico) December 5, 2018

➡ Los deportistas con más menciones en el país

Y aunque ninguno fue ganador del Balón de Oro si fueron los más mencionados en Twitter de este año; el futbolista Cristiano Ronaldo encabeza esta lista, seguido del brasileño Neymar y después de estos dos se encuentra "La Pulga", el jugador argentino, Lionel Messi.

Los deportistas con más menciones en el país.

¡Hola @CH14_ y @yosoy8a!

#EstoPasó pic.twitter.com/Y4M37ZKATA — Twitter México (@TwitterMexico) December 5, 2018

➡ Los actores más Twitteados

Por supuesto que si se trata de actores, que mejor sitio que Twitter para conocer todo lo que engloba al mundo del espectáculo. Liderando esta lista se encuentra la también cantante Selena Gómez, quien en este año vivió de todo: corazón roto, recaídas, logros musicales, etc.

Mientras que en última posición se encuentra Diego Boneta, el joven que le dio vida a Luis Miguel en la serie de la plataforma Netflix.

Y por supuesto los actores que dieron vida a tantas historias este año. #EstoPasó pic.twitter.com/TG6lgzMulR — Twitter México (@TwitterMexico) December 5, 2018

➡ Los videojuegos más Twitteados

Fortnite, Pokemon y Overwatch son los que ocupan las tres primeras posiciones y es que esta red social es todo un mundo, ya que se puede encontrar cualquier tema que pueda interesar a la gente, y los videojuegos por supuesto debían tener su propia lista al ser de los principales entretenimientos para los usuarios.

¿Sabían que México es uno de los países con más "gamers"? Este es el ranking de lo que más juegan los mexicanos #EstoPasó pic.twitter.com/14vTVM9fxG — Twitter México (@TwitterMexico) December 5, 2018

➡ Líderes de opinión más mencionados

Reconocidos por Twitter como las "voces que dictan la agenda" , Carmen Aristegui, Brozo, Risco, Joaquín López Dóriga y Denise Dresser conforman esta lista ya que son considerados encargados de llevar lo más relevante y actualizado en el mundo digital de nuestro país.

Su voces dictan la agenda, ellos llegan a las audiencias relevantes que están en Twitter. Los líderes de opinión más mencionados en Twitter México #EstoPasó @AristeguiOnline @brozoxmiswebs @jrisco @lopezdoriga @DeniseDresserG gracias por su voz 🎙. pic.twitter.com/t7dodqTchn — Twitter México (@TwitterMexico) December 5, 2018

➡ Equipos más mencionados

Es cierto que para la mayoría de los mexicanos el futbol es el deporte favorito; esto se confirma con estos registros y aunque esta lista está conformada sólo de cinco posiciones, no podía faltar que su afición los mencionara en sus publicaciones.

Y no podía faltar la pasión del fútbol ⚽.

¿Está tu equipo en el top 5?

¡Hola 👋🏻 @miseleccionmx!

Nuestro #1. #EstoPasó pic.twitter.com/CM7oZNcUiP — Twitter México (@TwitterMexico) December 5, 2018

➡ Los estados más mencionados

Como ya sabemos, Twitter es la red social favorita para encontrar, entre tanto, lo que acontece, en tiempo real, en nuestro país, es por esta razón que esta red social arrojó también los resultados de los estados más mencionados; ya sea por buenas o malas noticias, la Ciudad de México es la más mencionada dentro de los tuits de los mexicanos.

Este año lanzamos la cuenta @TwitterMexico, ¿cuáles fueron las ciudades más mencionadas de México este año?

¿Tú de dónde nos lees? #EstoPasó pic.twitter.com/W2diTPfXoL — Twitter México (@TwitterMexico) December 5, 2018





¿Te sorprendieron los resultados? Sin duda, estas listas muestran mucho de los intereses y preferencias del pueblo de México