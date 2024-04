"Me siento ofendida cuando me llaman mexicana", Cardi B desata polémica en redes sociales

La rapera Cardi B nuevamente desató una polémica en redes sociales al expresar que se siente “ofendida” cuando la gente le llama mexicana; pues, de acuerdo con la neoyorquina, su cultura no es la misma.

Mediante un video que se ha vuelto viral en redes sociales, Cardi B aseguró que para ella es una ofensa ser llamada mexicana, ya que lo único que comparte con nuestro país es que comprende el mismo idioma pero habla un dialecto diferente;pese a haber nacido en Nueva York, aprendió español gracias a su descendencia.

Ustedes me llaman mexicano sucio, por supuesto que voy a defenderme cada vez que ustedes lo hacen.Cardi B

Gossip Shakira critica la película de 'Barbie': "Mis hijos la odiaron y estoy de acuerdo"

El conflicto se originó en un live de Tiktok que realizó la rapera, en el Cardi B aseguró que al llamarla mexicana estaban “borrando” sus nacionalidades, las cuales no tienen la misma cultura, ni comen la misma comida, aseguró la intérprete de I like it.

¿Qué opinas?



🤩🇩🇴 La Cardi B dominicana explota durante un live 🔥 contra quienes la confunden como mexicana 🇲🇽 a raíz de las declaraciones de Megan Thee Stallion donde la llamó mexicana su. #viral #trend #tendencias #cardib #musica #podcast pic.twitter.com/PZ7uqH0I2L — TELEKINESIS OK (@telekinesisok) April 6, 2024

¿Qué nacionalidad tiene Cardi B?

Belcalis Marlenis Almánzar, popularmente conocida por Cardi B, es una rapera que nació en Bronx, condado de Nueva York. Sin embargo, tiene ascendencia latina gracias a que su madre es originaria de Trinidad y Tobago y su padre es de República Dominicana, por lo que habla español.

Gossip Mexicano colabora en el nuevo disco de Shakira, así fue la participación de Edgar Barrera

La rapera se hizo famosa después de protagonizar la sexta temporada de Love & Hip Hop: New York, en 2015 en el que se presentó oficialmente con su nombre artístico: Cardi B, que surgió de una abreviación de su apodo de la infancia, Bacardi.

Debido a que Cardi B creció en un núcleo familiar marcado por la pobreza y la violencia doméstica, otros latinos que viven en Estados Unidos la tomaron como fuente de inspiración, pues pese a las dificultades logró el éxito.