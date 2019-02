Esta es la impresionante cascada de fuego en Yosemite, California

Está de vuelta el fenómeno anual de invierno conocido como la "caída de fuego", en el Parque Nacional de Yosemite, California, transformando la “caída de cola de caballo” en una “cascada de fuego”.

La impresionante escena visual solo ocurre entre mediados y finales de febrero, cuando la luz del sol poniente incide en la cascada en el ángulo correcto.

Varios turistas han acudido a este lugar para ser testigos de la fenomenal vista. Algunos han compartido su hazaña a través de redes sociales, quienes a la vez relatan que para captar un destello de la brillante cascada naranja y amarilla, tuvieron que caminar de 3 a 5 horas a través de la nieve.

El fotógrafo Brady Kenniston también hizo el viaje para capturar la vista mágica que surgió cuando el Sol se escondió detrás del horizonte el pasado lunes por la noche.

"Esto fue, sin duda, uno de los lugares más cool que he tenido la suerte de presenciar.", escribió en un tweet.

Horsetail Fall glistens in the setting sun at @YosemiteNPS creating a lava like effect known as #firefall for the viewers below. This was, without a doubt, one of the coolest sights I've ever been lucky enough to witness. pic.twitter.com/YYPZB5rzHC — Brady Kenniston (@TheFavoritist) 19 de febrero de 2019

Mientras que Eric Rubens compartió que hizo un largo viaje desde el Condado de Orange, en el sur de California, para visitar el famoso parque nacional y tomar fotos de la "caída de fuego".

Los detalles en la luz solar concentrada que golpea la caída de la cola de caballo fue hermoso para presenciar. Me alegro de haber cruzado esta experiencia de mi lista de cubo! , escribió Rubens.

A closer look at Firefall in Yosemite. The details in the concentrated sunlight hitting Horsetail Fall was beautiful to witness. Glad I crossed this experience off my bucket list! pic.twitter.com/0z24Ueh4Tw — Eric Rubens (@erubes1) 22 de febrero de 2019

Ver esta publicación en Instagram Yosemite’s famous firefall is projected to peak this Friday, February 22. . For two weeks in February, the park’s Horsetail Fall, which sits on the eastern edge of El Capitan and only flows in the late winter and early spring, comes alive with an orange glow that makes it appear as though a ribbon of fire is flowing down the cliffs. . When the setting sun strikes the waterfall, it creates a deep orange light, illuminating the waterfall to create a breathtaking illusion known as “firefall.” . The phenomenon requires clear skies and enough snowfall for the water to flow. Millions of visitors visit the park during firefall. | Learn more through the link in our bio! . . . . . #sunsetmag #yosemite #yosemitenationalpark #yosemitenps #firefall #nationalparkgeek #nationalparklife #elcapitan #horsetailfalls #folkgood #sheexplores #theoutbound #outboundcollective #alifealive #folkscenery #thecoolmagazine #roamanywhere #wanderxwonder #themountainiscalling #themountainsarecalling #californiaadventure #visitcalifornia #explorecalifornia #yosemitevalley #californiacaptures #wildcalifornia #hikeyourownhike #thestoked #roam247 #outdoorculture Una publicación compartida por Sunset Magazine (@sunsetmag) el 19 de Feb de 2019 a las 5:59 PST

The magic of Yosemite Firefallhttps://t.co/hUo3Ky7C6c pic.twitter.com/b0euA3dOvt — Eric Rubens (@erubes1) 19 de febrero de 2019

Ver esta publicación en Instagram 1, 2, or 3? Which one do you guys like better? Finally got to capture #Firefall at @yosemitenps last night. Not sure what I’m going to add to these photos, but for now I like how they are. #TedsLittleDream #nophotoshop Una publicación compartida por Ted Chin (@eye.c) el 22 de Feb de 2019 a las 9:33 PST