Cine aterroriza a niños al proyectar La Llorona en lugar de Detective Pikachu

El viernes pasado se estrenó la película Pokémon: Detective Pikachu, la cual llamó la atención de los pequeños, quienes hicieron largas filas para poder ver al tierno personaje.

Pero para los niños que acudieron a un cine en Canadá la experiencia fue aterradora y no precisamente porque fuera una mala película, sino porque el personal del cine en lugar de proyectar el filme del pequeño amarillo puso La Maldición de la Llorona.

La equivocación tuvo lugar en el cine de la cadena Guzzo Marché Central en Montreal, el asunto comenzó a tornarse aterrador cuando comenzaron a exhibirse los avances de otras películas como Annabelle Comes Home, una entrega más de la muñeca diabólica.

Sin embargo. los padres permanecieron sentados con sus pequeños, luego se mostraron los avances de Joker y de Child´s Play (remake de Chucky) y fue cuando los niños comenzaron a inquietarse, y algunos otros asistentes comenzaron a reir.

Cuando comenzó la película de terror los menores se encontraban aterrados, pues la primera escena muestra a una mujer ahogando a su hijo en un río, fue cuando varios asistentes se levantaron de sus asientos con sus pequeños hijos horrorizados. La Llorona pic.twitter.com/brdJQhz3js — Ryan George (@theryangeorge) 9 de mayo de 2019

Luego de minutos detuvieron la proyección y los asistentes fueron trasladados a otra sala donde se exhibía la película correcta. We've all been moved to another theatre where Detective Pikachu is just paused? At least there aren't any more murders on-screen pic.twitter.com/tEid3ThPY4 — Ryan George (@theryangeorge) 9 de mayo de 2019

Hasta el momento la cadena de cines no se ha pronunciado ante el error, pero definitivamente los niños vieron mucho más de lo que querían.