Circle K se disculpa tras ofrecer polémica promoción por el Día de la Secretaria

La tienda de conveniencia Circle K ofreció una disculpa luego de que difundiera publicidad que fue tachada de sexista. En la publicidad se podía ver un combo de oferta para celebrar el Día de la Secretaria, mismo que incluía una botella de vino tinto, una barra de chocolate y un paquete de condones, por la cantidad de 199 pesos.

Al respecto, la senadora por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, se pronunció en contra de este tipo de publicidad a la que llamó sexista.

Ayer vimos una vez más una publicidad sexista que horas después fue retirada gracias a la fuerza de una ciudadanía que ya no deja pasar estas cosas. Reconozco a @CircleKMexico por la medida, pero hay dos elementos de este caso particular que me llevan a una reflexión:#Hilo pic.twitter.com/1BLU4xPg5u — Patricia Mercado (@Pat_MercadoC) July 16, 2019

“Ayer vimos una vez más una publicidad sexista que horas después fue retirada gracias a la fuerza de una ciudadanía que ya no deja pasar estas cosas”, fue parte del mensaje que publicó la senadora en su cuenta de Twitter.

Comunicado Oficial de @CircleKMexico pic.twitter.com/bAH4oLH6L2 — Circle K México (@CircleKMexico) July 17, 2019

La tienda, por su parte, publicó también un mensaje en Twitter en el que ofrecen una disculpa pública y lamentan lo publicado en redes sociales. Además, la empresa agregó que su compromiso es ser una empresa que no discrimina por razones de género o cualquier otro motivo.