Colapsan tiendas de Best Buy en México por ventas de liquidación

Las ventas de liquidación llegaron a Best Buy ante el inminente cierre de sus tiendas en México, desde la noche del miércoles los afortunados que alcanzaron la página abierta, lograron hacerse de una Nintendo Switch Lite a un ofertón de mil 999 pesos.

Incluso, Nintendo Switch se puso en tendencia en Twitter este jueves por los descuentos en varios modelos de las consolas, por ejemplo, la versión estándar de 32 gigabytes estuvo de 9 mil 999 pesos a 5 mil 499.

La edición especial de la Nintendo Switch Animal Crossing bajó de 9 mil 999 pesos a 4 mil 499. En tanto las Switch Lite colores azul, amarillo y negro, pasaron de 5 mil 999 pesos a mil 999.en mantenimiento, pero no te preocupes no tardamos mucho.

En redes sociales, fueron difundidas fotografías de varias sucursales en el país a tope de filas para entrar. Algunos testimonios presentados en Twitter indican que hubo filas de cuatro horas para ingresar.

Varias plazas de la Ciudad de México donde hay tiendas de Best Buy fueron abarrotadas por compradores en búsqueda de alguna ganga. Al verse rebasados, Best Buy informó el cierre de sus tiendas antes del horario regular.

Así Patio Universidad por las filas por la liquidación del Best Buy.



"Para Best Buy México lo más importante es su seguridad y salud es por eso que debido a la alta afluencia del día de hoy, hemos decidido cerrar nuestras tiendas físicas".

La tienda precisó que "posteriormente" procederán con las ventas de liquidación total por lo que llamó a estar informados por sus redes sociales.

Tras el desquicio de Best Buy, las alcaldías de Benito Juárez y Miguel Hidalgo se vieron en la necesidad de cerrar las tiendas de Patio Universidad y Polanco.

La tienda en línea funciona de manera intermitente, los que han podido ingresar pueden aprovechar descuentos en promedio de un 30 a un 40%, los envíos tienen costo y la tienda establece una fecha de envío de tres días hábiles.

Los que no pueden entrar, le aparecerá un mensaje que dice: "Trabajando para mejorar. Por el momento nuestro portal se encuentra en mantenimiento, pero no te preocupes no tardamos mucho.