Al estilo Cartier: mujer intenta comprar un Mercedes Benz en 68 mil pesos

Recientemente se hizo viral que un joven compró dos pares de aretes Cartier en menos de 500 pesos cuando el valor real era de casi medio millón, esto por error de la joyería en su página web.



Ahora, un caso similar está sucediendo con Mercedes Benz, pues la actriz Raquel Martínez compartió en sus redes sociales que busca adquirir un auto de dicha marca en 68 mil pesos.

"Anoche curioseando carros me pasó esto al ver un Mercedes Benz, incluso tengo el código QR que me mantiene la oferta por varios meses", dijo en su cuenta de X.

¿Qué dijo Mercedes Benz sobre la "oferta"?

Raquel subió un video donde visita una agencia de Mercedes, donde le dijeron que la concesionaria no podía darle el auto en ese precio, pero que sí podía buscar a la planta para que se lo respetaran.

"Como nosotros somos concesionario, sólo somos vendedores de la marca, no te podemos dar ese precio pero la marca sí", fue lo que le respondieron, según la actriz.

Profeco podría intervenir en el caso

La actriz también dijo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ya estaba al tanto de la situación, pues incluso una cuenta oficial del organismo le recomentó acudir a un Oficina de Defensa del Consumidor para iniciar un proceso conciliatorio.

El usuario "Lorde Dandy", quien adquirió los aretes Cartier luego de una disputa que incluyó a la Profeco, le respondió en redes diciéndole que le podía compartir "algunos tips".

Pues ya salí, el vendedor todo que ver me aconsejó ponerme en contacto con la planta de mercedes pic.twitter.com/nUadk44YdF — Mami Ra (@Ramartinactriz) May 20, 2024

Esto provocó diversas reacciones, tal como ocurrió con el caso de los aretes Cartier, pues hay quienes no están de acuerdo con que los consumidores "aprovechen" los bajos costos en las páginas web, mientras otras personas argumentan que es derecho de los compradores exigir los precios que ofertan las mismas marcas.