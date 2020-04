Esta es la nueva reacción en Facebook y te decimos cómo tenerla

Como Facebook nos lo adelantó, ya habilitó la nueva reacción Me Importa en su plataforma, compuesta por un emoji que abraza un corazón, como una expresión de unión y apoyo ante la crisis por la pandemia del Covid-19.

Desde el 20 de abril ya está corriendo la séptima reacción en la plataforma con el emoji amarillo abrazando a un corazón de color azul, mientras que en su aplicación Messenger, la reacción será un corazón morado.

Alexandru Voica, gerente de comunicaciones técnicas de Facebook, explicó que "lanzamos la nueva reacción de Me Importa en Facebook y Messenger como una forma de permitir que la gente comparta su apoyo entre sí durante este tiempo sin precedentes"

On Facebook, we will launch a seventh Reaction alongside the existing six. The new Care Reaction will start rolling out next week globally and you can use it to react to posts, comments, images, videos, or other content on the app and https://t.co/t0PZL74vjg pic.twitter.com/PkpbCoPc4F — Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020

¿Cómo la obtengo?

La reacción "Me Importa" estará disponible en casi todo el mundo y llegará paulatinamente a los usuarios de México, para unirse a las seis disponibles desde el 2015. La reacción del corazón palpitante en Messenger ya está disponible en algunos países.

Recuerda, para reaccionar ante una publicación debes mantener presionado eil botón de Me Gusta por un par de segundos y luego escoger entre Me Encanta, Me Sorprende, Me Divierte, Me Entristece y Me Enoja, donde ahora también el Me Importa.

En el caso de Messenger, debes presionar el mensaje durante algunos segundos y elegir un icono, ahí aparecerá el emoji de corazón palpitante morado. Cuando lo envíes, la otra persona verá una pequeña animación.

Aún no está confirmado si este emoji solo estará por un tiempo indefinido mientras dure la pandemia, como lo ha hecho Facebook con las flores para el Día Internacional de la Mujer o la bandera multicolor del orgullo gay.

Con información de Carlos Ortiz | El Sol de Acapulco