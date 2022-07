Compra un boleto 2x1 para el cine y sistema le cobra más de 2 mil pesos

En la actualidad, las redes sociales son un medio por el cual las personas pueden externar sus opiniones así como también denunciar sus inconformidades, tal es el caso de una usuaria de Twitter quien al buscar aprovechar una promoción 2x1 para las entradas del cine, terminó pagando más de 2 mil pesos.

La chica con el nombre de usuario "Valeria", compartió el estrés que le trajo realizar la compra de un par de boletos para asistir a una función de Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore hace poco más de dos meses.

Por error en aplicación, pagó más de 2 mil pesos

De acuerdo con la joven, se dispuso a comprar los boletos para la función por medio de la aplicación de la cadena Cinépolis, la cual daba señales de un mal funcionamiento, por lo que a la hora de intentar hacer válida una promoción de 2x1 el sistema no le arrojó los boletos hasta varios intentos más tarde.

“El boleto estaba en $65 compramos para la sucursal que está en Vía Viaducto, la app ese día estaba complicada de usar y no me dejaba meter mi promoción, cuando por fin después de varios intentos me dejo comprarlo”, escribió Valeria.

Así fue como @Cinepolis me cobro 2k por un boleto que costaba $65 y siguen sin resolverme y obvio sin regresarme mi dinero

El 21 de Mayo hice una compra de 2x1 en la app de cinepolis para entrar a ver Animales Fantasticos: Los secretos de Dumbledore, iba con mis primas... — Valeria (@Val_TP) July 5, 2022

Luego de adquirir las entradas, Valeria señala que recibió una notificación de su banco donde se le informó que había hecho una compra de 2 mil 65 pesos, una cantidad muy descabellada para boletos con promoción.

De inmediato, la joven acudió al establecimiento de la cadena de cines, en busca de hablar con el gerente para solucionar su problema, pero le dijeron que el asunto debía tratarse con el banco y que en vista de que la aplicación presentaba fallos era probable que no le hicieran el cargo.

“Yo con esperanza de que no me estuvieran viendo la cara, que se solucionará y porque ya iba a empezar la función acepté la respuesta y entré a ver la película sin disfrutarla por lo antes ocurrido”, comentó.

Banco no se hizo responsable de la compra de boletos

El banco informó a Valeria que su queja no procedía, y tras ser supuestamente ignorada por la cadena al tratar de establecer contacto por medio de correos y llamadas, no tuvo más opción que acudir a las redes sociales para hacerse oír.

@Cinepolis pic.twitter.com/9G91PsZkFK — Valeria (@Val_TP) July 5, 2022

“No es posible y es ilógico que te gastes 2 mil en un boleto 2×1 que estaba en 65 pesos y que nadie me quiera regresar ese dinero”, comentó la joven desesperada.

Redes sociales ayudan a resolver el caso

Desde luego, el hilo se hizo viral, recibiendo muchos comentarios que exigen que la empresa solucione el problema de la joven lo más pronto posible, así como también hay quienes señalan tener experiencias similares a las de Valeria.

Actualización: Cinépolis ya se puso en contacto conmigo para darle solución a esta situación, espero ya todo quede arreglado.

Muchas gracias a todos por el apoyo y por insistir en que me ayudarán a resolverlo, los te quiero mucho. — Valeria (@Val_TP) July 5, 2022

“Esa app tiene muchas fallas, demasiadas diría yo, a mi me pasó algo similar y fue la tercera vez que me lo hacen, seleccionó los asientos, pago, hace el cobro pero me saca de la app y dice que no hubo error, y pasan días para que resuelva entre ellos y el banco. Pésimo servicio”, fue el comentario de una usuaria.

Recientemente, Valeria tuiteó que la cadena ya se ha puesto en contacto con ella para atender su situación, y espera que con ello nadie tenga que pasar por lo mismo que ella.