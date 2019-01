[Video] Con esa cadenita le compras esa madre: El Bronco se niega a ayudar a anciano

En un video que circula en redes sociales ha desatado muchos comentarios negativos hacia el gobernador del estado de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, ello después de responderle de manera desinteresada a una mujer que solicitaba ayuda para un adulto mayor.

Mujer le pide ayuda para anciano

Este acto ocurrió en el Palacio de Gobierno de Nuevo León, en donde se logra apreciar en el video cómo es abordado por la mujer para hacerle la petición de un aparato para una persona que no puede hablar.

“Ayer vino una persona que me dio mucha tristeza, un señor grande, que no puede hablar, me escribió y me dijo: ya tengo tres años que el Sector Salud me prometió ese aparato. Al que vi fue al señor Azael Sepúlveda y le dije apóyelo por favor”, comenta la mujer.

¿Por qué no se lo compras tu?, dice El Bronco

Al finalizar la mujer, “El Bronco” contesta: ¿Y luego, por qué no lo apoyaste tu? Cuando la mujer va a responder, el gobernador la detiene y responde: “Con esa cadenita le compras esa madre” alejándose de ésta.

Esta acción ha desatado muchos comentarios negativos en redes sociales ante el desinterés presentado por el Gobernador de Nuevo León, quien se ganó el apodo de #LordCadenita.

El Bronco se pronuncia al respecto

Por medio de su cuenta de youtube, el mandatario publico un video hablando sobre el tema.