Conoce el Bugatti Chiron construido con millones de piezas Lego y que se puede conducir

De construir bloques de construcción para pequeños ha llegado el verdadero juguete para los grandes, se trata de el diseño de un auto deportivo, diseñado y desarrollado por el Grupo Volkswagen pero ¡con piezas de Lego!

La compañía danesa, afirmó que fueron utilizadas más de un millón de piezas de la serie Lego Technic —que permite crear modelos más complejos— pesa 1.5 toneladas y es propulsado por un total de 2.304 motores eléctricos y 4.032 engranajes.

Esto a mi no me gusta, pero no deja de ser impresionante. Bugatti Chiron de puritito Lego completamente funcional, lo presentaron aquí en Monza. Rodó por el circuito.

👍🏼❤️

👎🏼RT pic.twitter.com/iAjeEVBkJl — Luis Manuel López (@chacho_lml) 30 de agosto de 2018

Sus creadores aseguran que puede llegar a los 20 kilómetros por hora; nada mal para un coche hecho de partes de juguetes y alimentado por motores de plástico.

Además que su volante es demostrable y cuenta con un panel que permite encender todas las luces y sacar el alerón trasero. Además, fue montado sobre las llantas de un Bugatti real.

Página Oficial Lego

Después de meses de desarrollo, este alucinante modelo se probó y fue conducido por Andy Wallace, piloto oficial de su fabricante, Volkswagen.

Página Oficial Lego

El 'juguete' se exhibirá en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, el próximo 2 de septiembre.