¿Qué es la inmunidad del rebaño y por qué no se recomienda?

En México está causando revuelo un audio que comenzó a circular en redes sociales, en el que la voz de una joven mujer invita a asistir a una fiesta en la Ciudad de México, para contagiarse de coronavirus y presuntamente ayudar así a acelerar los contagios para que termine la pandemia más pronto.

En la grabación, la voz asegura que los organizadores son unos genios porque la práctica de contagiarse intencionalmente de coronavirus es recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y está ocurriendo en Suecia.

La voz en la grabación asegura que al festejo asistirán 25 personas enfermas asintomáticas de Covid-19 y su propósito es contagiar al resto de los asistentes a la fiesta, en la que, además, cobrarán mil 500 pesos para tener acceso al lugar en la Colonia las Águilas, donde disfrutarán de música y alcohol.

Pero más allá de este polémico audio, el cual puede calificarse de irresponsable por propagar el virus que el mundo está tratando de eliminar con el aislamiento, hay una verdad a medias en él.

Se trata de la llamada “inmunidad del rebaño”, la cual, no es otra cosa más que un concepto de salud veterinaria, sobre la protección que consigue un grupo de animales cuando se recuperan después de haberse enfermado. Es decir, la inmunidad colectiva.

También conocida como la inmunidad de la manda, este concepto se da de manera natural cuando un grupo queda protegido, luego de recuperarse de cierto padecimiento.

La inmunidad de rebaño se logra cuando al menos un 70% de la población se ha curado de la enfermedad.

El problema es que la OMS advierte que realmente la inmunidad del rebaño es un calculo peligroso pues hay gran incertidumbre sobre lo que pudiera ocurrir cuando se infecta un sujeto, dado que no se sabe cómo reaccionará y, principalmente, porque la inmunidad se logra a costa de la muerte de otros individuos, lo cual éticamente no es factible en humanos.

Además, el haberse enfermado de Covid-19, no significa que no se pueda infectar nuevamente una persona: la OMS sostiene que haber desarrollado anticuerpos no significa necesariamente ser inmune a la enfermedad.

Respecto a Suecia, este país señala que, aunque no implementó el confinamiento de los ciudadanos en el país, no planearon nunca desarrollar la estrategia de la inmunidad del rebaño.

Es de destacar que los países que han relajado sus medidas de confinamiento, como Reino Unido, están experimentando un incremento en sus contagios. Además, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió del aumento de casos en los países que están empezando a distender las medidas de aislamiento.

