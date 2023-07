Critican a Subway de EU por hacer publicidad con broma del submarino Titán: “es inapropiado”

Un restaurante de la cadena de Subway recibió fuertes críticas, pues algunos empleados utilizaron el delicado tema del submarino Titán donde murieron cinco personas para hacer publicidad de sus productos.

En una sucursal ubicada en Georgia, Estados Unidos, visitantes observaron a las afueras un letrero donde se podía leer: “Nuestros submarinos no implosionan (our subs donst implode)”.

Esto generó molestia entre los usuarios que califican de inapropiado e insensible usar el accidente catastrófico en la exploración de los restos del Titanic para vender sus productos, ya que personas perdieron la vida.

@SUBWAY this is at your store in Rincon, GA. Not only is it distasteful, it’s just sad. Do better. #subway pic.twitter.com/PfgABPU8ML — Amanda Butler (@Amanda72118560) July 2, 2023

El medio WTOC en Savannah, una afiliada de CNN, mostró la imagen del letrero ubicado en la autopista 21, en Rincon, Georgia.

La misma fuente dijo que la gerencia del restaurante ordenó remover la frase del letrero, sin embargo no haría más comentarios al respecto, incluyendo una posible sanción para la o las personas que tuvieron la idea.

El caso del submarino Titán dio la vuelta al mundo por varias peculiaridades, como el costo de estas exploraciones, las irregularidades que roden a la empresa encargada, OceanGate y la manera en la que los tripulantes perdieron la vida.

Esta última ha sido objeto de diversas opiniones en las que también se incluyen bromas, pero la insensibilidad de una gran cadena de alimentos le puede costar incluso problemas en sus ventas.