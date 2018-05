Cronología en memes: así ha sido el trolleo a los candidatos antes del segundo debate

La "función" de la jornada electoral está en su apogeo y en la llegada del segundo debate marcará el clímax de la historia que se escribe no solo en las páginas de los diarios del país, si no en los muros digitales de Facebook, trinos de Twitter y videos en YouTube.

Son las elecciones más millennials y las más jocosas; entre memes y trolleos los internautas han dejado un amena crónica de la jornada electoral, de esa que se antoja ver porque hace de la realidad más liviana y divertida que leer un comunicado oficial de un partido.

En cifras, Facebook indicó que tras el último debate, en su Live se registraron 4.6 millones de visualizaciones, mientras que en Twitter fue seguido por 850 mil usuarios, a través de Periscope, y en YouTube por más de 188 mil personas.

¿Pero cuál es el terreno actual de las elecciones?, después del primer debate el mapa electoral se reconfiguró tras la sorpresiva renuncia de Margarita Zavala, de acuerdo con los resultados de la última encuesta realizada por la consultora Ipsos, López Obrador sigue de puntero en las encuestas, seguido de Ricardo Anaya, en tercer lugar José Antonio Meade y al final se encuentra Jaime Rodríguez "El Bronco".

El dato frío quizás no diga nada a los internautas, allá, en el terreno de la interacción digital lo que abunda son palabras, emociones, sentimientos y estos se traducen en la mejor curaduría de memes donde se abusa del montaje para generar una impresión ya sea en contra o a favor de algún candidato.

Este domingo se lleva a acabo el segundo debate presidencial en la Universidad Autónoma de Baja California pero por si alguna razón estuviste ausente de lo que pasó desde el último debate presidencial aquí te contamos que es lo que ha pasado en una amena pasarela de momentos clave cortesía de la "ciudadanía cibernética".

Anaya Balboa

Ricardo Anaya publicó un video en sus redes sociales que recuerda al campeón de Hollywood, Rocky Balboa a un día del segundo debate de las #Elecciones 2018.

Anaya al estilo de Rocky Balboa, presumió su preparación ante el segundo debate / Foto: Twitter | @VilledaJC

Relajándome antes del debate. pic.twitter.com/LGO5C9zYkA — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 19 de mayo de 2018

AMLO y su salud

El vocero del candidato José Antonio Meade, Javier Lozano publicó un polémico tuit que después eliminó, donde alude que la avanzada edad de López Obrador será incapaz de gobernar.

El papa tiene 81 años maneja el Vaticano

El dalai lama 82 años maneja la religion más grande de asia

Donald Trump 71 años maneja Eu

Vladimir Putin 65 años maneja Rusia

Chuck Norris 77

Sly Stallone 71

López Dóriga 71

Carlos slim 78

Javier Lozano 55 pero luce de 62 pic.twitter.com/6FNsgDB55v — hever hernandez (@neohev) 19 de mayo de 2018

Zavala renuncia de la contienda

La primera candidata independienteen la historia de las elecciones , Margarita Zavala declinó a su candidatura, su anunció causó sorpresa entre la comunidad política.

No me quiero ir Sr. Stark…



Adiós, Margarita Zavala. pic.twitter.com/qTnJ7CfHf4 — el Carlos Vega (@elCarlosVega) 16 de mayo de 2018

El Tigre enojado del PES

De las cosas más surreales en la jornada electoral se encuentra este spot del Partido Encuentro Social donde personifican el Tigre que advirtió AMLO durante la última convención de banqueros.

El tigre no tiene miedo y ya despertamos.#JuntosHaremosHistoria



Partido Encuentro Social #DelLadoCorrectoDeLaHistoria. pic.twitter.com/6M6s1kTmby — Encuentro Social (@PESoficialPPN) 15 de mayo de 2018

2 de julio pic.twitter.com/Ep1u09J3Cc — Pepeluporky (@pepelotudo) 15 de mayo de 2018

El Bronco contra López Dóriga en Tercer Grado

Era de esperarse que El Bronco soltará alguna que otra "carrilla" durante su participación Tercer Grado, programa de Televisa donde desfilaron los candidatos presidenciales

El Bronco en tercer grado:

-René Delgado: A mi me da la impresión que eres un candidato de gobierno.

- Bronco: a me me parece que tu eres un periodista palero.😂

- López Dóriga: Eso que dice es una ocurrencia.

- Bronco: usted dice muchas ocurrencias en su programa 😂 — Arikiu (@arikiuu) 18 de mayo de 2018

"No seas sentidito" - @JaimeRdzNL #ElBroncoEnTercerGrado #Elecciones2018 pic.twitter.com/jRVfLeZDhZ — Memextitlán (@memextitlan) 18 de mayo de 2018

Tod@s contra Eugenio Derbez

"No estoy seguro de que López Obrador pueda ser una buena opción", tras esta declaración de Eugenio Derbez le valió una oleada de críticas en redes sociales, a tal grado que llamaron a un boicot a su nueva película ¡Hombre al agua!.

Tal vez Eugenio trabajó con Chabelo aunque no le pagaron porque era joven. pic.twitter.com/UU71EyE9RW — Paty Arellano (@paty_arellano) 10 de mayo de 2018

Meade protagoniza serie de "pérames" en Milenio

El candidato del PRI fue invitado a los debates organizados por Milenio, durante el programa fue severamente cuestionado por los actos de corrupción de exgobernadores de ese partido.

AMLO y el pleito con los empresarios

"Como dicen los jóvenes, no vamos nosotros a pelearnos, lo resumo diciendo: zafo, no va a haber pleito con los empresarios", fueron las palabras que apuntó AMLO en Nuevo León el pasado 6 de mayo, tras el conflicto con la cúpula empresarial.

La playera sensación del momento. Apta para evitar conflictos en reuniones familiares.



Que no le dé pena y pregunte. pic.twitter.com/Y0Pxgdx8p5 — Damián Carmona (@DamianCarmona_) 11 de mayo de 2018

La polémica de Ricardo Alemán

El columnista Ricardo Alemán fue criticado tras una publicación que hizo en su cuenta de Twitter que después borró, los usuario de redes sociales lo acusaron de llamar a un atentado contra AMLO.

—No me quiero ir, señor Azcárraga.#InfinityWar pic.twitter.com/Pd8kTMaS6z — Alex (@AlexAlmeFru) 8 de mayo de 2018

Meade olvida el título de su libro

En una mesa con periodistas de Televisa, Meade aseguró que la siguiente semana sacará su libro pero firmemente explicó que no sabía el título.

"No me acuerdo cómo se va a llamar", respondió y Carlos Loret de Mola añadió: "Pero ¿si lo escribió usted?".

"Sí, sí, sí. Lo único que no escribí yo es el título", contestó el candidato presidencial.

Pepe Meade presentando su libro: pic.twitter.com/8NCgt3fpUe — Carlos Ramos Salazar (@Carlosramossala) 8 de mayo de 2018

Tatiana Clouthier entre coordinadora de AMLO y activista

La coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier, fue vista en el metro de la ciudad de México repartiendo propaganda a favor de su candidato. Días antes que Morena invitaría las palomitas y los refrescos en una proyección pública del controversial documental "Populismo en América".

Se agradecerá su colaboración para con el paradero de la señora de los gatos....anda con rumbo desconocido y cree que hay metro en Las Lomas pic.twitter.com/IRGEANmkVB — Migan (@migan1308) 19 de mayo de 2018

Netflix and chill democrático: nosotros ponemos las palomitas y ustedes el documental. No le tenemos miedo al diálogo y deploramos la censura. #AbreMásLosOjos pic.twitter.com/iw7lCd7Mlc — Abre Más Los Ojos (@AbreMasLosOjos) 1 de mayo de 2018

Anaya "coquetea", dice que votaría por Margarita

Anaya reveló el pasado 27 de abril que de no ser candidato votaría por Zavala, mientras que la ahora excandidata, en el mismo marco de las conferencia en el Tex de Monterrey, campus Nuevo León dijo que también lo haría bajo la condición si Anaya fuera panista.

Meade y la disputa por los depas de AMLO

Después del primer debate presidencial, Meade anunció que López Obrador contaba con inmuebles sin transparentar, a lo que el candidato de Morena replicó que si demuestra que es cierta su acusación se los regalaría.

El moche de manos de El Bronco

El Bronco fue tajante "tenemos que mocharle la mano al que robe, así de simple", fue la propuesta que hizo en el primer debate lo que le provocó una oleada de memes.

Pórtense bien o si no viene el Bronco y...#DebateINE pic.twitter.com/j8aq1XY0CW — Sopitas (@sopitas) 23 de abril de 2018

Quise robarme su corazón, pero el Bronco me agarró. pic.twitter.com/RpKVwvi9PO — luisito love (@louarey) 23 de abril de 2018

Memes del primer debate

En el primer debate, los candidatos presentaron sus mejores propuestas pero también hubo ataques y evasivas. Para recordar esos momentos, queremos mostrarte algunos de los mejores memes.