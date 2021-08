¿Cuál será el futuro de Capitán América con Falcon como protagonista?

Luego de la popularidad que alcanzó la serie de Disney + ‘Falcon and The Winter Soldier’ era de esperarse que los directivos de Marvel Studios no dejaran pasar la oportunidad de tener a Anthony Macki portando nuevamente el traje y escudo del Capitán América.

Sin embargo, nunca se esperó que ‘Sam Wilson’ saltara de la pequeña a la gran pantalla con el escudo, pues el portal Deadline informó que el actor llegó un acuerdo con Marvel para realizar la cuarta entrega del Capitán América ahora con Falcon como protagonista.

Además, se abundó que esta próxima cinta estará escrita por Malcom Spellman, creador de la serie para Disney +, además del guionista Dalan Musson.

A pesar de darse a conocer lo anterior, no se informó respecto a la fecha de estreno de esta película, ni de su título oficial.

Noticia enloquece a los fans

Es bien sabido que los fanáticos de Marvel son de los más intensos, puesto que incluso la productora se ha visto en la necesidad de guardars sus secretos con trailers falsos, o como en el caso de 'Spiderman No Way Home', película que aún espera su primer vistazo.

Sin embargo, para los pensamientos de los fans no hay qué los detenga y al revelarse que Sam Wilson regresaría a la pantalla, pero ahora como el Capitán América, hizo efervescer su mente.

Por lo anterior, a continuación te compartimos cuatro teorías sobre el futuro de Falcon como el Capitán América, con base en el desarrollo de la serie, películas y cómics que inspiran al personaje.

Falcon Vs. The Thunderbolts

El final de la serie ‘Falcon and The Winter Soldier’ nos dejó con una pieza más del rompecabezas llamado ‘The Thunderbolts’, el grupo de villanos y héroes que se han enfrentado en diversas ocasiones contra los mismos Vengadores.

A la fecha de este rompecabezas ya se cuenta con las piezas de ‘U.S. Agent’ (Wyatt Russell), Baron Zemo (Daniel Brühl) el General Thunderbolt Ross (Sam Elliott) y Taskmaster (Antonia Dreykov).

Los fanáticos prevén que este grupo de superhumanos sea reunido por Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), quien además de formar parte de la serie de Falcon, apareció en la escena post-créditos de Black Widow.

En ésta Allegra acusa a Hawkeye (Jeremy Renner) de ser el responsable de la muerte de Natasha Romanoff (Scarlett Johanson) en 'Avengers Endgame'; tal vez éste sea el detonante para ver a The Thunderbolts reunidos.

El regreso de Steve Rogers

Siguiendo la línea del tiraje ‘All-New Captain America’, algunos ‘marvelibers’ especulan sobre una nueva aparición de Chris Evans como ‘Steve Rogers’ pero en su etapa de viejito, luego de regresar las Gemas del Infinito a su temporalidad en ‘Avengers Endgame’.

Cabe señalar que en el comic mencionado, Sam Wilson porta el traje y escudo del Capitán luego de que éste sufriera un ataque de ‘Iron Nail’, quien le extrajo el suero del Súper Soldado de su cuerpo, por lo que envejece de forma inmediata y se retira del puesto.

No obstante durante la historia, Steve Rogers ya como un anciano apoya moral y estratégicamente a los Vengadores, por lo que de presentarse tal situación sería épico, ya que es uno de los héroes fundadores del equipo.

Posible inicio de ‘Secret Invasion‘

Con la película de ‘Capitana Marvel’ (Brie Larson) llegó la inclusión de la raza guerrera ‘Skrull’, mismos que tienen la habilidad de cambiar de forma tal como lo vimos en el cine y los cuales son partícipes de una de las historias más emblemáticas de Marvel Comics.

Algunos fanáticos especulan que la traición de la Agente 13, al final de ‘Falcon and the Winter Soldier’ puede deberse a que ‘Sharon Carter’ (Emily VanCamp) fue secuestrada y sustituida por un ‘Skrull’.

De ser cierta esta teoría Capitán América 4 serviría como el parteaguas previo a la serie que el Universo Cinematográfico de Marvel prepara sobre ‘Secret Invasion’, donde los Skrull tomarían la forma de nuestros héroes.

Hydra Cap en el Cine

Una de las dudas más grandes de los fanáticos es "¿Qué pasó con el Capitán América cuando regresó de dejar las gemas?"

Y es que, a pesar de especificarse que la temporalidad no cambiaría aunque Steve se quedara con Peggy Carter (Heyley Atwell) en su “baile prometido”, los fanáticos apuestan lo contrario.

Algunas teorías apuntan que luego de este suceso, una versión del pasado de Steve Rogers podría viajar al futuro para combatir contra Los Vengadores.

Esta postura remonta al cómic ‘Captain America: Secret Empire’, donde Steve Rogers se transforma en ‘Hydra Cap’ quien se convierte en un “nazi” al servicio de Red Skull.

Cabe señalar que, en el caso de los cómics, el Cubo Cósmico es de suma importancia para el desarrollo de la historia, por lo que los fans hilan las coincidencias de que dicho objeto actualmente está ‘perdido en el tiempo’.

¿Cuál crees que sea el desarrollo del Capitán América en su próxima película?