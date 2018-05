¿Cuándo has visto un Ferrari con...? te contamos el origen del nuevo meme

- Por qué no adelgazas? - Cuando has visto un Ferrari sin llantas?

-¿cuándo te dejas ver, bebé? -¿Cuándo has visto un Ferrari que no sea por internet? JAJSAJASJAJAJAJAJAJAJAJJQA

- ¿Por qué no tienes tatuajes? - ¿Cuándo has visto un Ferrari con calcomanías? - Esteeem... pic.twitter.com/G45DjppCzx

🇪🇸 No tengo dinero para hacerme tatuajes.

