¡Fracaso épico! Sony quita a Cyberpunk 2077 de su tienda por fallas

Sony ha tomado una histórica decisión con un videojuego que tanto promovió y ofreció en preventa durante meses antes de su estreno: Cyberpunk 2077 se va de la PlayStation Store por las constantes denuncias de fallas en el esperado título.

Cyberpunk 2077 pasará a la historia como el videojuego que no duró ni una semana en la tienda de Sony después de su estreno. Sony Interactive Entertaiment (SIE) indicó en un comunicado se esfuerzan por garantizar un alto nivel de satisfacción del cliente por lo que ofrecerán un reembolso completo a quienes adquirieron la obra por la PlayStation Store.

El conflicto no termina en los reembolsos, SIE también eliminará el anhelado título de CD Project Red (CDPR) de la PlayStation Store hasta nuevo aviso.

"Una vez que nosotros hayamos confirmado que compraste Cyberpunk 2077 a través de la PlayStation Store, comenzaremos a procesar tu reembolso. Ten en cuenta que la terminación del reembolso podría depender de tu método de pago e institución financiera", agregó el comunicado.

Al final de la tarjeta informativa, Sony adjunta una liga para hacer una solicitud automática de reembolso, solo tienes que ir a esta LIGA e ir al final del texto y dar click en el banner con fondo blanco.

SIE strives to ensure a high level of customer satisfaction, and we will begin to offer a full refund for all gamers who have purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund. Please visit the following link to initiate the refund: https://t.co/DEZlC0LmUG. — Ask PlayStation (@AskPlayStation) December 18, 2020

El hype versus la realidad

En YouTube abundan los gameplays del desastroso rendimiento del videojuego en PlayStarion 4 y Xbox One, incluso antes de esta decisión de Sony, el 14 de diciembre, CDPR hizo un llamado a sus fans que vendría una "importante actualización".

Cuerpos con los genitales expuestos, renders incompletos de personajes no jugables, bugs y glitches constantes, hacen imposible una experiencia de juego, estas y más denuncias se abonan en contra de la compañía de origen polaco.

CDPR aclaró que los visuales mostrados previos a su estreno no correspondían a las consolas de la generación anterior: "Nos gustaría comenzar pidiéndote disculpas por no mostrar el juego en las consolas base de última generación antes de su estreno y, en consecuencia, no permitirte tomar una decisión más informada sobre tu compra. Deberíamos haber prestado más atención para que funcione mejor en PlayStation 4 y Xbox One".

Sabiendo de las quejas, CDPR se adelantó y ofreció reembolsos. "Si no están satisfechos con el juego en su consola y no quiere esperar actualizaciones, puede optar por reembolsar su copia. Para copias compradas digitalmente, utilice el sistema de reembolso de PSN o Xbox respectivamente".

El pasado 10 de diciembre se estrenó Cyberpunk 2077 enmarcado en un obscuro pasado de tres retrasos; a la fecha, según BNN Bloomberg, los ejecutivos del juego han perdido cerca de mil millones de dólares por los errores técnicos.

