Dave Grohl a duelo con Nandi Bushell, es todo lo que necesitas para creer en el rock

El rock está vivo, no ha muerto y no morirá porque Nandi Bushnell llegó a esta mundo para recordarnos el peso de Nirvana en el grunge, la resistencia de Rage Against the Machine con los poderosos acordes de Tom Morello, la melancolía de Joy Division y la frescura californiana de los Red Hot Chili Pepper.

Nandi Bushnel es una joven muy joven promesa musical que se define como la Zulu-británica chica baterista del Reino Unido, que se ha hecho famosa por sus notables covers de clásicos del rock, en YouTube ya tiene más de 150 mil seguidores y en Instagram, supera el medio millón de fans.

Medios especializados como Billboard, Rolling Stone, NME, Consequence of Sound, le han seguido la pista a esta pequeña de 10 años desde 2019 por su precisión a la batería y amor al rock que comparte en sus publicaciones, pero sobre todo por su amor a Nirvana e inspiración que le ha dejado Dave Grohl.

“¡Puedo tocar a In Bloom de Nirvana todo el día! Amo Nirvana. Nirvana está en mi top 5 de bandas. Me enteré que Dave Grohl también tocó con Jack Black en Tenacious D, Foo Fighters y Queens of the Stone Age”, compartió Nandi en noviembre pasado.

I can jam to Nirvana In Bloom all day! I LOVE NIRVANA ❤️ Nirvana are in my top 5 bands so far. I just found out Dave also played with @jackblack in @tenaciousd, @foofighters and @queensofthestoneage!!!! The film school of rock is the best film in the world. #nirvana #nirvanafans pic.twitter.com/GDatURnw61 — Nandi Bushell (@Nandi_Bushell) November 11, 2019

Estas ganas de tocar Nirvana, llamaron la atención de Dave Grohl y fue hasta el pasado 3 de septiembre cuando por fin hubo una colaboración con Nandi en una batalla de baterías. El reto no fue fácil, Dave y Nandi se midieron con la canción Dead End Friends de Them Crooked Vultures.

El resultado fue épico, no hubo un ganador, solo un par de virtuosos demostrando rock en su forma mas pura.

Hoy Dave Grohl sorprendió al mundo con una nueva canción compuesta exclusivamente para Nandi, “Nandi, tiene el poder, el sonido, Nandi en la batería hace al mundo girar”, dicen la letras de su rola.

El mundo necesita más niñas y niños como Nandi Bushell.













