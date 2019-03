¡De terror! Jaguar ataca a mujer en un zoológico

El fin de semana, una mujer que se encontraba de visita en el zoológico Wildlife World Zoo, Aquarium and Safari Park, de Litchfield Park, de Arizona, fue atacada por un jaguar. La mujer brincó la valla de seguridad para tomar una fotografía al felino, pero la situación no terminó como esperaba.

El animal atacó a la mujer y le dejó heridas graves en el brazo, pero afortunadamente la vida de la víctima no se puso en riesgo.

Una persona -que fue identificada como Wilkerson- que estaba de visita en el zoológico se percató que una persona estaba siendo atacada por el jaguar y se acercó para brindarle ayuda.

La mamá de Wilkerson tomó una botella de agua y la puso en la jaula para distraer al felino. Su idea funcionó porque el jaguar retiró la garra del brazo, aunque continuó sujetando la sudadera de la mujer.

Please understand why barriers are put in place. Sending prayers to the family tonight. pic.twitter.com/2MPb8bXhwR — Wildlife World Zoo, Aquarium & Safari Park (@ZooWildlife) 10 de marzo de 2019

En un momento en el que el animal se distrajo liberaron a la mujer, que entró en crisis mientras le brindaban primeros auxilios y esperaban que llegara personal para atenderla.

El zoológico, en su cuenta de Twitter anunció el suceso y se informó que no se sacrificaría al jaguar.