[Video] El horror de ser desaparecida en los ojos de Dhasia Weska

Dhasia Weska no podía hablar, era evidente que le faltaba el aire, el pánico la inundó en lágrimas y como pudo, reveló lo que pudo ser una desaparición o un secuestro, había terror en sus ojos y en sus manos desesperación.

Lo que le pasó a Dhasia es la realidad de muchas en México. “Acabo de ver las historias de @DhasiaWezka y me puse a llorar porque me trajo de vuelta la sensación cuando un señor me abordó igual en la calle y luego me persiguió”, dijo Fernanda (@fertsgr), usuaria de Twitter.

“En serio ese sentimiento es algo que ninguna mujer debería sentir, real estoy llorando mientras escribo esto”, agregó @sprinqtay, otra usuaria de la red social.

El exasperante video de Dhasia “representa lo que un chingo de mujeres vivimos día a día, hasta la madre de esta situación y todavía tienen el valor de decir que exageramos”, sumó @pollybrabo.

Ver las historias de Dhasia Wezka ): me partieron el corazón porque todas hemos sido ella, la entendemos al 100% 😞. — Cliptori.🪐 (@back2blackkk) September 10, 2020 Ver las historias de Dhasia Wezka me hicieron llorar y es que todas sabemos que se siente. — king k (@kvtomivux) September 10, 2020 Vengo de las historias de Dhasia y hasta lloré de la impotencia de ver cómo estaba tan asustada. Ninguna está exenta y lamentablemente hoy le tocó a ella, quiero llenarla de abrazos y decirle que todo va a estar bien, nosotras entre nosotras nos cuidamos. Vatos como ese muéranse. https://t.co/MFQ3by1OGq — MF✨ (@ferchaald) September 10, 2020

El ataque

Dhasia relató en una stories de Instagram que salió a pasear a su perrito Milo y de repente un hombre la comenzó a seguir, dijo que se veía “completamente normal”, como un señor; de un momento a otro se le acercó de manera que le quedó de frente y el tipo le pidió su número de teléfono y le preguntó a Dhasia si quería ser “hostess” (empleada de restaurante).

El sujeto le ofreció dinero, ya asustada siguió caminando y el hombre, insistente, le estiraba la mano como para agarrarla, “ya, dame tú teléfono, te conviene”, profirió el acosador, Dhasia se había bloqueado, ya estaba en pánico.

“Y es que lo que pasó por mi puta cabeza dije: ‘ahorita en la calle va a pasar una puta camioneta, me van a subir y yo ya desaparecí’”, agregó con más llanto la youtuber.

Afortunadamente pasó una mujer que se dio cuenta de la situación, la alcanzó y le ofreció apoyo. “Fue horrible, me estoy desahogando porque estoy muy espantada” e incluso señaló que había mucha gente pero no pudo hacer nada porque se había bloqueado.

ver las historias de dhasia explicando lo que le pasó realmente me hizo llorar, es que no estamos seguras en ningún lado,ni teniendo gente cerca,me dio tanta rabia el que un maldito le haya ocasionado esto,está llorando y temblando de miedo; por favor cuídense mucho cuando salgan pic.twitter.com/ogTiTkV0Vi — yaz (@stuckwmailo) September 10, 2020

Las cifras rojas

De acuerdo con el reporte mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los homicidios dolosos de mujeres registraron un aumento de 12.9 por ciento, al pasar de 208 víctimas en junio a 235 en julio.

Las estadísticas refieren que de enero a julio, suman mil 674 mujeres asesinadas, lo que representa un incremento de 2.4 por ciento con respecto al mismo periodo del 2019 cuando se contabilizaron mil 634 víctimas.

Mientras que en el rubro de feminicidios, este delito observó una disminución de 23.9 por ciento al pasar de 96 víctimas en junio a 73 en julio. Sin embargo, en el acumulado de enero a julio registró un aumento de 5.7 por ciento.

Es decir que en este año , se tienen registradas 549 víctimas de feminicidio, es decir, 30 más que en el mismo periodo del 2019. Aquí las entidades con el mayor número de feminicidios son

Estado de México con 80 casos, Veracruz (52), Ciudad de México (41), Nuevo León (39) y Puebla (38).





