¡Conócelos! Este es el top 5 de los lomitos más graciosos de Internet

Por su compañía, su adorable paciencia, incuestionable lealtad y enorme conexión con nosotros, hoy, ¡el mejor amigo del hombre está de celebración!

El día del perro se inauguró en 2011, con la finalidad de hacer conciencia sobre la importancia de contar con una mascota y celebrar las cualidades del perro como su cariño y fidelidad.



Peludos, chiquitos, con marchitas, ruidosos, juguetones existen de todo tipo de perritos y en Internet varios se han hecho virales, aquí te tenemos un top 5 de los lomitos más graciosos que se han robado sonrisas a los internautas.

Chilaquil

Facebook

En el portal de Facebook de “El rincón del Curioso”, una joven presumió su perro cruza de "Pastor Alemán con Lobo", en respuesta, un mexicano subió la foto de Chilaquil, donde decía “Y este es mi perro Chilaquil, resultado de la cruza de dos perros corrientes y nada más están permitidos en algunas colonias marginales como la mía”.

En realidad se llama Murci, es chileno y lo más triste es que a pesar de ser tan famoso, no tiene familia y anda en las calles en busca de alimento.

Tuna

Una publicación compartida por Tuna The Dog (@tunathedogfanaccount) el 11 de Mar de 2018 a las 10:27 PDT

Tuna, es un Chiweenie, una cruza entre un Chihuahua y un Dachshund, que se hizo famoso cuando fue rescatado a los cuatro meses de un mercado de Los Ángeles. Se convirtió así en un emblema de los perros rescatados con su simpática mandíbula corrida.



Yogui

I think it looks like Ed Sheeran pic.twitter.com/twbTNKkOsl — Cantrell (@2008Cantrell) 13 de marzo de 2018

Yogi es un perrito de un año, que vive en Massachusetts y que se ha viralizado porque usuarios de redes sociales han señalado que tiene cara de humano.



Y es que pareciera que detrás de esa cara perruna hay un hombre escondido, pues sus ojos son similares al de los humanos. Tanto se ha viralizado el caso de Yogi, que ya comenzaron las lluvias de memes, pues lo han comparado con varios actores como Ed Sheeran, Nicolas Cage y Jake Gyllenhaal.

Zsa Zsa

Zsa Zsa se llevó el título de perro más feo del mundo en una competencia anual desarrollada en Petaluma, en California / Foto: AFP

Con una lengua que le llega al suelo y baba que le desborda la boca,la bulldog Zsa Zsa se llevó el título de perro más feo del mundo en una competencia anual desarrollada en Petaluma, en California (oeste de Estados Unidos)



Pero la perra de nueve años falleció días después de su fama, informó su dueña Megan Brainard.

Doge

Facebook

Doge, el Shiba Inu, fue descubierto en 2010 en Japón sentado en un sillón y juzgando al dueño de la cámara. El resto, es historia (en lo que a internet respecta). Su meme es uno de los más usados.

Dato Curioso. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México es el país América Latina que más perros tiene, pues un 80 por ciento de los habitantes tiene un perrito en su hogar. Sin embargo, también hay un crecimiento de perros callejeros, recuerda que adoptar uno es una gran responsabilidad, que el cariño sea mutuo. ¡Protégelos siempre!



