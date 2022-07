Dr. Simi aparece de nuevo, ahora como ídolo de K-pop

Desde hace tiempo se ha vuelto tendencia el peluche de Dr. Simi porque ha aparecido acompañando a celebridades como Los Tigres del Norte y The Strokes. El jueguete normalmente aparece con su vestimenta tradicional, que es una bata blanca y una corbata azul o con playeras de equipos de fútbol.

Sin embargo, recientemente el Dr. Simi volvió a aparecer en redes sociales por qué apareció vestido de un icono del K-pop.

Dr. Simi, ídolo del K-pop

Fue en la red social Twitter que la imagen del peluche del Dr. Simi comenzó a circular con un atuendo utilizado por uno de los integrantes del grupo Tomorrow X Together, conocido como TXT.

Algunos usuarios, también fanáticos del grupo de K-pop, preguntaron si la ropa la había confeccionado la usuaria @needyforyeonjun quien posteo la foto, a lo que respondió que ella lo hizo desde cero:

“Hiciste la ropita de 0? Van a venir a México?”

La hice de 0 jiji compré las telas y todo, y nop pero vendrán a los ángeles which is basically méxico 2.0 así que lo llevaré allí jiji

Así también, la usuaria agregó una breve explicación sobre quien es el Dr. Simi:

“por contexto: este pequeño se llama dr. simi y es la mascota de una cadena de farmacias muy popular en méxico, se hizo una tradición para los mexicanos regalarle a un artista esta muñequita cada vez que se presenta aquí asi que pense que seria lindo regalarle una a los chicos”, dijo en su tuit.

for context: this little guy is called dr. simi and it is the mascot of a very popular chain of pharmacies in mexico, it became a tradition for mexicans to gift an artist this doll whenever they perform here so i thought it would be nice to give one to the boys🥹 https://t.co/gOx59eo7ku — mara✘ (@needyforyeonjun) July 22, 2022

“Ahora les da por aventarme... A los brazos de grandes artistas”

Entre los artistas a los que ha llegado el peluche han sido Coldplay, Aurora, Maroon 5, The Strokes, The Killers, Gorillaz, Chvrches, Mac DeMarco, King Gizzard & The Lizard Wizard, Los Tigres del Norte, Interpol, entre otros.









