¡D'oh! Conductor intenta eludir a policía con licencia de Homero Simpson

Un conductor en Reino Unido fue detenido por una patrulla, el cual intentó engañar a los policías al mostrarles una licencia de conducir a nombre de ¡Homero Simpson!



Tal parece que a veces la realidad supera a la ficción, y es que el sujeto que se encontraba en las inmediaciones de la calle PC Phillips, situada en la ciudad de Milton Keynes, Inglaterra, creyó que podía eludir fácilmente a los policías con la licencia de su personaje favorito.

Suena a broma, pero lo real es que la licencia de conducir que presentó a los uniformados era color rosa como las oficiales, por lo que posiblemente pensó que la justicia no notaría la foto de Homero Simpson y su firma.

Earlier this week, @tvprp's PC Phillips stopped a car in Milton Keynes.



When she tried to identify the driver's ID, she found the below...



The driver's car was seized and he was reported for driving with no insurance and driving without a proper licence.



D'oh! ‍🤦‍♀️ pic.twitter.com/1IFWvJzyvH — Thames Valley Police (@ThamesVP) 15 de marzo de 2018

La autoridad británica informó que luego del bochornoso momento, el conductor fue sancionado por circular sin una licencia autorizada, además de que se le incautó el vehículo. La moraleja: tal parece que le salió caro el chistesito.