Abuelita que intentó romper Récord Guinness saltando en paracaídas muere a los 104 años

Dorothy Hoffner, la mujer de 104 años que en días pasado intentó romper el Récord Guinness al lanzarse de un paracaídas en Chicago, EU, falleció el lunes pasado, así lo dio conocer el Chicago Sun Times.

La noticia fue dada por el portavoz de Hoffner quien compartió que se sentían orgullosos de que la anciana hubiese llegado al fin de su vida con una experiencia como la de lanzarse en caída libre a su edad.

Dorothy Hoffner se lanza de paracaídas en los cielos de Chicago

Dorothy Hoffner se propuso el 1 de octubre a cumplir un reto y se lanzó a la aventura al saltar de un paracaídas a más de 4 mil 100 metros de altura acompañada por un experto paracaidista de Skydrive Chicago, en Chicago, Illinois, EU.

Hoffner hizo un recorrido de aproximadamente siete minutos desde el lanzamiento hasta el aterrizaje, en donde la esperaban amigos y prensa que presenció su hazaña, así lo reportó el Chicago Tribune.

"Maravillos, fue maravilloso allí arriba. Todo fue encantador, maravilloso, no podría haber sido mejor", compartió la anciana estadounidense de 104 años.

Ahí mismo, la mujer compartió que ya tenía planes para celebrar sus 105 años, Dorothy quería cumplir su sueño de viajar en un globo aerostático.

Joe Conand, un amigo cercano de Hoffner dijo que fue en una cena, cuatro años atras, cuando ella les compartió junto a otros acompañantes de su idea de saltar de un paracaídas.

"Ella pensaba que su vida realmente no era interesante y la encontré fascinante” dijo Conant al despedir a su amiga.

Hasta el momento, Guinness World Records, no ha confirmado que Dorothy Hoffner haya reemplazado a la sueca Linnéa Ingegärd Larsson como la mujer más lonvega al lanzarse de un paracaídas.