¡El Chapo a la venta! Su hija crea marca de ropa inspirada en él

La marca de ropa "El Chapo 701", creada por quien dice ser hija del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, Alejandrina Gisselle Guzmán, pronto estará disponible en línea con productos que van desde camisetas hasta joyería e incluso licores o marroquinería.

"Valiente, carismático, de honor, palabra y respeto, con una solución y salidas siempre listas frente a cualquier reto", son algunas de las palabras que se utilizan en la web de la marca para describir al exlíder del cártel de Sinaloa y explicar la inspiración de la línea.

La marca incluirá diseños de camisetas, camisas, cinturones, calzado, sombreros y hasta trajes de baño (todo tanto para hombre como para mujer), además de joyas, productos de marroquinería y licores.

El logotipo de esta línea que próximamente verá la luz se basa en un círculo en cuyo interior se encuentran unas decoradas letras "C" y "H" entrelazadas entre sí y rodeadas por el nombre de la marca "El Chapo 701".

Éste botón se vería muy bien en tus jeans o tú ¿qué opinas? https://t.co/MJjhtj8gSw pic.twitter.com/hMvlLeHAxU — Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar (@AlejandrinaGuz) 17 de enero de 2019

El número 701 se convirtió a partir de 2009 en un recurrente símbolo de los seguidores del capo de la droga, quienes utilizaron las etiquetas #701 o #imperio701 tras la inclusión de Guzmán en la lista de las mayores fortunas del mundo de la famosa revista Forbes.

Además, ya antes de que Alejandrina Gisselle decidiese crear la línea de ropa, los productos de promoción comercial con este número estampado eran fáciles de encontrar en muchas páginas web.

La joven asegura ser hija del traficante y de María Alejandrina Salazar, quienes contrajeron matrimonio en 1977.

Actualmente el Chapo se encuentra a la espera de recibir el veredicto del jurado del proceso judicial al que se está enfrentando en Nueva York, donde se enfrenta a diez cargos por narcotráfico que pueden condenar al mexicano a cadena perpetua en una cárcel estadounidense.