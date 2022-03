"El de gorra roja te mira todo el tiempo", el mensaje que salvó a una jovencita

Este 8 de Marzo las mujeres de Latinoamérica salieron a marchar en protesta por una situación de inseguridad generalizada que se vive en en muchos de estos países, donde las historias que narran lo que ser mujer acarrea en las calles causan indignación e inconformidad entre las personas.

Tal es el caso que le ocurrió a la usuaria de Twitter PilarPatek, originaria de América, Argentina, quien compartió una vivencia que, afortunadamente y a diferencia de muchos casos, tuvo un final feliz en el que pudo regresar a salvo a casa.

“Iba mirando una peli en el micro cuando una chica que estaba sentada al lado mío me pasó un papelito”, narra la mujer a través de una publicación donde agradece el gesto de apoyo que recibió de otra mujer que viajaba en el transporte público.

“Fíjate que el de gorra roja te mira todo el tiempo. Yo me bajo en Trenque, entre nosotras nos cuidamos”, dice la nota que recibió de quien viajaba junto a ella, Elina Minghetti.

Siento mucha impotencia, ni siquiera se puede viajar comoda y tranquila. Iba mirando una peli en el micro cuando una chica que estaba sentada atras mio me pasa un papelito. Gracias Eliana Minghetti por avisarme y poder estar atenta. Entre nosotras nos cuidamos💜 pic.twitter.com/9wWlOx5VWy — ᴘɪʟᴀʀ (@PilarPatek) March 14, 2022

La impotencia de no poder utilizar transporte público sin exponerse a situaciones de acoso es una de las frustraciones que usuarias de la red social compartieron tras esta historia, en la que también señalan que viajar entre mujeres es mucho más cómodo. En poco tiempo el tuit ha tenido un gran alcance no solo por el gran número de mujeres que empatizan con esta situación, sino por reavivar el debate sobre cuándo una mirada en el autobús se convierte en acoso.

Repudio el acoso, y cualquier forma de abuso. Pero me da un poco de miedito de que sea el nacimiento de una paranoia colectiva, que nos haga ver fantasmas donde no hay.

Celebro que podamos estar atentos para cuidarnos los unos a los otros. Si me da bronca que sea necesario. — Vedelagoland (@Vedelagoland) March 16, 2022

“Mirar mucho sin sacar la mirada de ella intimida mucho y se hace incómodo. Y hoy en día ustedes lograron el miedo que les tenemos hasta cuando nos miran sin esa intención”, responde otra usuaria a los comentarios que han expresado incredulidad hacia esta situación.

Ahora los varones dicen que "nos sacaron el privilegio de apreciar la belleza femenina". Discúlpame pero mirar mucho sin sacar la mirada de ella intimida mucho y se hace incómodo. Y hoy en día ustedes lograron el miedo que les tenemos hasta cuando nos miran sin esa intención. — __qtladas0%🌱🦋 (@qtladas420) March 16, 2022

En los últimos años la tendencia de “cuidarnos entre nosotras” ha tomado popularidad entre los colectivos de mujeres entre las que existe una creciente inconformidad hacia las autoridades y su forma de manejar las denuncias por acoso, optando en su lugar por encontrar apoyo en la comunidad que ha pasado por situaciones similares.

