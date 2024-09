El huapango de los Yunes: componen canción a la familia por avalar reforma judicial

Después de una polémica y maratónica sesión del dictamen, donde el senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez confirmó que votaría a favor de la Reforma Judicial y así darle la mayoría calificada a la bancada morenista, sus compañeros lo tacharon de "traidor" por ir en contra de los ideales del partido que representa.

Sin embargo, las críticas no quedaron ahí ya que en redes sociales se viralizó un peculiar huapango veracruzano compuesto para la familia Yunes.

En el video de casi dos minutos, se pueden apreciar a tres músicos dentro del Gran Café del Portal, tradicional recinto en el centro de Veracruz, quienes interpretan un canto contra el Senador y su familia por la decisión que tomó en la votación de la Cámara Alta.

Política Manifestantes opositores de la reforma judicial arremeten contra Miguel Ángel Yunes en CDMX

"He andado en buenos proyectos, ahorita he estado hasta por Jalapa, y los Yunes no'más por salvar su pellejo los cabron*s traicionaron a la patria", inicia el músico en su rima.

Confirmando la atención de los presentes, y sin perder el ritmo, el trío continuó su cantar sin miedo pues en él expresaban su descontento ante el resultado de la reforma aprobada este miércoles por la madrugada.

"Escuchen lo que les digo y lo digo de ante mano, los versos no se me van y no hago versadas en vano, a parte de traicionar al PRI y al PAN, también traicionaron a los veracruzanos", continuó

"Lo que digo es muy cierto (...) traicionaron a Veracruz los Yunes y también al país completo", concluyó el trío de músicos.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Cabe recordar que Miguel Ángel Yunes es representante del estado de Veracruz y es hijo del exgobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares, ex candidato a la gubernatura en 2018 y alcalde de Boca del Río.

Su hermano y ex senador es Fernando Yunes Márquez, quien fuera alcalde de Veracruz puerto hasta 2021 y su esposa, Patricia Lobeira, es la actual alcaldesa de Veracruz.