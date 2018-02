¡El infierno! Derrame de gas provoca fuerte incendio en autopista de China

Este domingo se registró la volcadura de un camión cisterna, provocando un fuerte incendio en una autopista de China, dejando dos personas heridas.

A través de un video captado por la cámara frontal de un auto, se puede observar el momento justo de la explosión e incendio en la autopista a la altura de la provincia de Hebei.

Las imágenes muestran cómo los automovilistas abandonan sus coches para escapar del fuego que se levantó.

El video difundido en redes sociales ya se ha hecho viral por las impactantes llamas.