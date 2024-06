Desde las promociones por votar, hasta el estar "sufragioso": los mejores memes de las elecciones

Hoy se realizan las elecciones 2024. De acuerdo con el INE, estos comicios son considerados los más grandes de la historia, debido a que están participando 98 millones de electores en 170 mil casillas a lo largo de la República Mexicana.

Entre otros cargos, todas y todos los electores deberán elegir la nueva presidenta de México, cargo para la cual la mayoría de candidatas son mujeres, un hecho histórico para el país.

Aquí te presentamos los mejores memes de las elecciones 2024, un momento histórico tanto por los cargos a elegir, como por el número de electores que están participando.

Elecciones 2024 ¿Qué tiendas te darán descuentos y regalos si votas el 2 de junio?

Hasta los perritos quieren participar en este momento histórico.

¿Cómo que ya vine a votar?



No, señorita, me está confundiendo con mi hermano el Solovino.



Búsqueme en su lista en la letra F de Firulais; es más, mire mi patita, no tiene tinta 🐾 #EleccionesMéxico2024 #Elecciones2024MX pic.twitter.com/2iSVu2aNDl — Dilo con perritos (@DiloConPerritos) June 2, 2024

Entre los memes destacan a las personas ansiosas por votar.

Buenos días 🗳️ #EleccionesMx2024 pic.twitter.com/vTnbeJ4mKE — Karla Zamarripa (@karlagpe) June 2, 2024

¿Ya aprovechaste las promociones a las que puedes acceder solo por mostrar tu dedito pintado?

¿Cuántos así el día de hoy? 😂 #elecciones #elecciones2024 #eleccionesmx2024 pic.twitter.com/Ama4z0TBhx — DDC+ (@DDConfianza) June 2, 2024

Así puedes llegar y acceder a las promociones que habilitaron algunas cadenas comerciales por votar.

yo saliendo de votar #EleccionesMéxico2024 pic.twitter.com/iIBNrdnGoE — el jeringas (@ElJeringasLoko) June 2, 2024

Después de aprovechar las promociones.

Yo y los más hambreados bien democráticos hoy#EleccionesMéxico2024 pic.twitter.com/DVjrFeUnoE — Darlene (@roxxmik) June 2, 2024

Algunos jóvenes comparten su emoción por sus primeras elecciones.

Foto: Facebook: Sayuri Casillas.

¿Ya participaste en la fiesta de la democracia?

Foto: Facebook: Luis Zamudio.

Las redes sociales están inundadas de los dedos pintados.

Foto: Facebook: Sergio Arturo Perez

Hasta los ternurines te recuerdan que debes ejercer tu derecho al voto.

Foto: Facebook: Ternuires MX.

Después de que cierren las casillas, no olvides enviar este meme para invitar a ver el PREP.