Elefante aplasta a un cazador y su cuerpo es devorado por una manada de leones

Un presunto cazador furtivo que estaba siguiendo a un rinoceronte en el parque natural sudafricano de Kruger murió aplastado por un elefante y luego fue devorado por los leones, indicó este lunes el departamento de parques (SanPark).

El caso fue revelado por los presuntos cómplices de la víctima, que explicaron a su familia su muerte, aplastado por un paquidermo el 2 de abril, indicó un portavoz de SanPark, Isaac Phaahla.

La familia avisó luego a la dirección del parque nacional, que envió a sus 'rangers' a buscar los restos del cazador pero solo pudieron hallar un cráneo el pasado jueves.

"La presencia de un grupo de leones fue confirmada en la zona y parece que devoraron los restos de la víctima", dijo Phaahla, explicando que los analistas lo estaban confirmando.

"Entrar ilegalmente y a pie en el parque nacional Kruger no es prudente", recordó por su parte el director del parque Kruger, Glenn Phillips, "incluso es muy peligroso y este incidente es una nueva prueba de ello".

Los cuatro cómplices de la víctima fueron detenidos y deberán comparecer esta semana ante un juez.

Cada año miles de rinocerontes mueren en África para sacarles los cuernos, muy apreciados en la medicina tradicional en países como China y Vietnam.

#sapsMP Komatipoort: A human skull found in the Kruger National Park (KNP) is believed to be that of a man reportedly killed by an elephant while poaching with his accomplices on 01/04; duo arrested, rifles & ammo seized. MEhttps://t.co/XXsXpJqTjA pic.twitter.com/4Oye38Eddh — SA Police Service (@SAPoliceService) 6 de abril de 2019

En el continente africano quedan unos 5.000 ejemplares de rinoceronte negro, de ellos unos 1.900 en Sudáfrica. El país también tiene 20.000 rinocerontes blancos, el 80% de la población mundial.