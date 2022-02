Le hicieron mansplaining durante su cobertura en Ucrania: su respuesta se hizo viral

Anoche el mundo dejó de ser el mismo cuando Vladimir Putin ordenó atacar Ucrania ante las amenazas de seguridad que estaba enfrentando Rusia, asegurando que "no tenia otra opción", situación que puso en riesgo no solo a los ucranianos sino también a todos los corresponsales de guerra que se encuentran cubriendo el conflicto.

Entre los corresponsales se encuentra la reconocida periodista Elisabetta Piqué, quiene es experta en este tipo de situaciones pues su carrera se ha destacado por ser corresponsal de guerra.

La histórica corresponsal del diario La Nación estaba en vivo desde Kiev, cuando las sirenas de alerta por bombardeo comenzaron a sonar, por lo que Diego Laje, uno de sus compañeros que se encontraba desde el estudio del noticiero de LN+, comenzó a darle indicaciones a Piqué sobre lo que tenía que hacer para resguardarse.

"Toma refugio ¿Tienes un estacionamiento en la zona del hotel? Aléjate de las ventanas, eso es lo más importante que tienes que hacer, Beta".

Ante la reiterada explicación, la corresponsal bélica se despidió sin darse cuenta de que su cámara seguía trasmitiendo en vivo, lo que dejó al descubierto su inesperada reacción en la de pronto exclamó: "¿Quién es este pelotudo?".

"Este pelotud..."



La reacción de Elisabetta Piqué, histórica corresponsal del diario La Nación, cuando le quisieron explicar en vivo cómo protegerse en una cobertura de guerra.

Ante el exabrupto, que claramente se escuchó en el estudio de LN+, el conductor del segmento matutino, Fernando Carnota, tomó la palabra y le pidió a la periodista que "se tranquilizara", sin embargo, Piqué ya había terminado su transmisión.

Su reacción se volvió viral en redes sociales, pues la mayoría de los usuarios criticaron a Laje acusándolo de mansplaining, por querer darle "instrucciones" a la experimentada corresponsal y autora del libro "Diario de guerra: apuntes de una corresponsal (Afganistán 2001- Irak 2003)".

¿Quién es Elisabetta Piqué?

Nacida en Florencia, Italia, se crió en Argentina. Es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Católica Argentina.

Elisabetta Piqué, corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires en Italia y el Vaticano desde 1999, fue la única periodista que anticipó la elección de Jorge Bergoglio como Papa.

Es también corresponsal de guerra y cubrió, entre otros conflictos, el de Medio Oriente y las guerras en Afganistán e Irak. De esa experiencia escribió en 2003 su primer libro: Diario de guerra, apuntes de una corresponsal en el frente.

Sus libros: Diario de guerra, apuntes de una corresponsal en el frente y Francisco: Vida y revolución. | Fotos: Editorial Norma y Ateneo

Becada por el World Press Institute en Estados Unidos, obtuvo en 2003 el Premio Santa Clara de Asís de periodismo y en 2013 el premio Mariano Moreno de la Universidad Argentina de la Empresa por mejor cobertura periodística sobre la renuncia de Benedicto XVI.

Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Periodismo de la Argentina. Realizó varios viajes con Juan Pablo II y Benedicto XVI, además de acompañar a Francisco en su primer viaje internacional a Brasil.

Ha seguido y sigue de cerca la carrera del Pontífice desde que fue creado cardenal en 2001. Integró el grupo de cincuenta periodistas que tuvieron el privilegio de saludar al Papa en su primera audiencia a la prensa mundial el 16 de marzo de 2013. También es colaboradora de CNN en español y Deutsche Welle.

🔵 Máxima tensión: miles de personas escapan de Kiev tras el ataque ruso en el norte de la región.





¿Qué es mansplaining?

Mansplainig, que se compone de las palabras man (hombre) y explaining (explicar), es cuando el hombre interrumpe a la mujer para explicarle algo por considerar que no sabe, aunque sea experta en el tema.

La escritora estadounidense Rebecca Solnit atribuye el fenómeno a una combinación de "exceso de confianza e ignorancia" que algunos varones muestran. Su origen es difícil de establecer pues se presentó simultáneamente en varios lugares.

En un artículo de opinión titulado Men Explain Things to Me (Los hombres me explican cosas), Solnit cuenta una anécdota acerca de un varón en una fiesta que se le acercó diciendo que sabía que ella había escrito algunos libros, ella respondió hablando de su más reciente libro sobre Eadweard Muybridge con lo cual él la interrumpió y le preguntó "si había oído hablar del libro sobre Muybridge, señalando que era el más importante que había salido ese año", sin siquiera saber que ella era la autora.

Finalmente, el término se volvió tan popular y tomó tal relevancia que éste fue seleccionado en la Lista de Palabras del Año 2010 del New York Times y nominado Término más Creativo del Mundo en 2012 por la American Dialect Society.

Además fue añadido a la versión en línea del Oxford Dictionaries en 2014, dando lugar también a la construcción de otras palabras como whitesplaining y rightsplaining.