Si quiere paro, ahí estaré: Aczino defiende a AMLO por supuesto rap de Eminem

En los últimos días se volvió viral un video donde supuestamente Eminem canta en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, ocasionando cientos de reacciones en redes sociales, incluida la del rapero mexicano Aczino, quien se ofreció a hacerle "paro" al mandatario.

A través de TikTok, un usuario compartió una tiradera, supuestamente creada por el rapero estadounidense Eminem en contra el presidente López Obrador, aludiendo a los problemas de seguridad en México y las confrontaciones que sostiene con algunos miembros de la prensa.

Tienen que verlo. Wow pic.twitter.com/LxWWnfVSKj — * La Verdad Verdadera 🇲🇽 (@omarmichelm) May 17, 2022

El video que la supuesta canción de Eminem se viralizó de inmediato en redes sociales, y una de las respuestas vino nada más y nada menos que del rapero mexicano Aczino.

A través de su cuenta en Twitter, el campeón de la Batalla de los Gallos de Red Bull escribió a López Obrador que si quiere "un paro" contra Slim Shady ahí estaría.

Señor presidente si quiere paro vs Eminem nomás use el teléfono rojo y ahí estaré 🤟🏽 — Aczino (@aczino) May 18, 2022

El comentario de Aczino, más allá de si era serio o se burlaba del video viral, generó polémica entre los usuarios, algunos a favor y otros en contra de la muestra de apoyo del freestyler.

La supuesta canción de Eminem generó tanto ruido que salió de las redes y llegó hasta Palacio Nacional, ya que Ana Elizabeth García Vilchis lo mencionó en la sección "Quién es quién de las mentiras" durante la mañanera.

“No hay tal rap contra AMLO que haya compuesto y cantado Eminem en un video editado, mezclando imágenes de los dos, que se viralizó en TikTok y Facebook, pero pues aclaramos si les queda alguna duda: Eminem no ha compuesto ninguna tiradera contra AMLO y tampoco dedicó estrofas a hablar de las conferencias mañaneras del presidente de México; todo esto es un invento”, comentó García Vilchis.

En la conferencia matutina del presidente López Obrador desmintieron la supuesta canción de Eminem contra el mandatario. / Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

Cabe mencionar que existen programas para edición de audio que permiten recortar grabaciones para construir una nueva, y también con moduladores de voz se podría imitar el tono.