Empleado de Interjet pelea con hombre y lo nombran #LordInterjet

La tarde de este viernes, usuarios de Twitter promovieron el hashtag #LordInterjet por un empleado de esta aerolínea que perdió el control y protagonizó una pelea con un hombre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Las escenas transcurren en una fila en donde atienden a los pasajeros de Interjet. En un video el empleado deja su lugar de trabajo para encarar a una persona que lo grababa: “¡No me grabes, no me grabes!”, insiste al tiempo que tapa la cámara.

En otro video, todo es jaloneo, manotadas y tensión pues el mismo empleado que pidió que no lo grabaran ahora apela a la violencia ante la mirada de los pasajeros mientras otra cámara registra la conducta del iracundo empleado.

#LordInterjet sin tener aún un contexto completo de la situación, es un reflejo sin lugar a dudas de la dura situación que atraviesa la aerolínea, esperémos se esclarezca este penoso evento @afac_mx @Profeco @interjet pic.twitter.com/rRo1WaZfui — AVSEC & Safety (@AvsecSafety) 28 de diciembre de 2019 🤬 #LordInterjet



Les presentamos al empleado del mes de la aerolínea estrella de México #LordInterjet pic.twitter.com/0eswbIk9Q9 — Godi News (@GodiNewsMX) 27 de diciembre de 2019

Interjet responde

Luego de la difusión de los videos, la aerolínea emitió un breve comunicado en donde lamentó los hechos y anunció que realizará una "profunda" investigación y en consecuencia determinar las acciones correspondientes con su "colaborador".

Hasta el momento se desconoce la identidad del empleado así como las causas que provocaron su ira contra los pasajeros.

Si vuelas con Interjet conoce aquí tus derechos al volar con esta aerolínea.

#InterjetInforma pic.twitter.com/ErWOB9WnZ3 — Interjet (@interjet) 28 de diciembre de 2019