Si no puedes ir a Corea... Tiktokers intentan replicar estilo de vida surcoreano

Desde hace varios meses, usuarios de TikTok que comparten su día a día viviendo en Corea del Sur comenzaron a mostrar sus visitas a tiendas de conveniencia y los curiosos productos que encuentran en ellas para alimentarse; sin embargo, creadores de contenido en México encontraron una manera de recrear ese estilo de vida.

Además del K-Pop, los K-dramas, y el K-beauty, algo que se ha vuelto muy popular es la gastronomía de Corea del Sur, especialmente el ramen que es un alimento fácil de preparar y se encuentra a la venta en tiendas de conveniencia.

Y aunque en México algunos productos surcoreanos suelen venderse en tiendas que exclusivamente se dedican a su distribución, usuarios de TikTok encontraron que en las tiendas Seven-eleven pueden encontrar productos similares para imitar la rutina de consumir alimentos instantaneos directamente donde los compran, como lo hacen algunas personas en Corea del Sur.

En varios videos, se puede ver cómo en la cadena de tiendas Seven-eleven venden varias opciones de ramen instantáneo que los tiktokers suelen preparar en el mismo local.

Además, encontraron los característicos vasos de plástico con hielos que suelen llenar con bebidas que compran en el lugar o que adquieren en otras tiendas (generalmente especializadas).

Lo único que cambia, en comparación con Corea del Sur, es que en algunas sucursales de México no hay sitios destinados para el consumo de alimentos, por lo que tienen que buscar otras locaciones para disfrutar su comida.

No obstante, los lugares donde se venden productos exclusivamente coreanos no han pasado de moda y aún hay varias personas que los visitan para adquirir lo que no encuentran en las tiendas de conveniencia.