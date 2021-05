Encuentran a Miguel, el joven en situación de calle que conmovió con su testimonio de la L-12

"Se vio cómo se vino el Metro hacia abajo en dos, se hundió, una desesperación de gente horrible; no le deseo a nadie que lo vea", esto es parte del testimonio de Miguel Córdova Córdova, un joven en situación de calle que presenció en carne propia la tragedia de la Línea 12 del Metro.

A pesar de tener el rostro descompuesto y con la voz quebrada, Miguel mantuvo el temple y relató con profunda lucidez y claridad los momentos cuando se desplomó el Metro. "No me gusta platicar de esto porque lo que viví fue una cosa horrible".

"Gracias a la bendición de Dios sigo vivo aquí. Yo me dedico a juntar mis botellas y latas, de eso vivo todos los días", explicaba a la reportera de Ruido en la Red después de relatar que estaba acostado debajo de la trabe que cayó.





Salimos corriendo, ni siquiera jalamos nuestras cobijasMiguel Córdova Córdova, joven en situación de calle, sobreviviente de la tragedia en la Línea 12 del Metro

Sin ser un experto en ingeniería, Miguel contaba que la estructura la edificaron sobre terreno endeble. "Se sembraron sobre cimientos de arena, abajo, y es lo que tiembla [...] El último metro que viene, viene cargadísimo para llegar al paradero y se cimbra todo arriba y se cimbra hasta el piso".

El joven de origen tabasqueño que lleva más de 10 años en Tláhuac finalizó su intervención diciendo que le afectó a tal grado que no podía contener las lágrimas. "Venía llorando desde la Nopalera porque dijo: hay gente que no se despidió de su familia".

Al borde del llanto insistió que las autoridades son las responsables de la tragedia. "Ya vienen las elecciones y se van a echar la bolita unos a otros y los que pagamos, hasta los más pobres".

➡️ "Se cimbró la banqueta... nos caímos, se vio cómo se vino hacia abajo el Metro en dos... se hundió".



Este es el #testimonio de Miguel, quien vivió el momento de la tragedia del #MetroCDMX pic.twitter.com/Da2iI1WWLL — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 4, 2021

Empresario ofrece recompensa para dar con Miguel y lo encuentran

Luego del testimonio, el empresario Simón Levy ofreció una recompensa de 8 mil pesos a quien diera con el paradero del joven.

"El que encuentre a este joven y me ayude a localizarlo en Ciudad de México, le entregaré 8 mil pesos a quien lo haya encontrado ¿Me ayudan a correr la voz?", expresó en su cuenta de Twitter.

No pasaron más de 24 horas para que las redes sociales se movilizar y dieran con Miguel. Hoy un usuario de Twitter de nombre Jaime Ortega lo ubicó e indicó que pasa diario frente a su trabajo juntado botellas de plástico. El dinero que ofreció Levy pretende dárselo a Miguel.

Al final de esta historia, el empresario ofreció sus datos de contacto para enviar la ayuda económica y poder hablar con Miguel.

El que encuentre a este joven y me ayude a localizarlo en Ciudad de 🇲🇽 , le entregaré 8 mil pesos a quien lo haya encontrado.

¿Me ayudan a correr la voz?pic.twitter.com/pF9eq2AtbO — Simón Levy (@SimonLevyMx) May 5, 2021 @SimonLevyMx aquí estamos con Miguel, el dinero que ofreciste, se lo quiero donar al él.

Miguel pasa a diario frente a mi trabajo con su bolsa donde va juntando pet, ojalá puedas también ayudarlo. Rt por favor @A_ausdenRuthen #Linea12DelMetro #lineadorada pic.twitter.com/UKDmxqGTtB — Jaime Ortega (@Jimtururu) May 5, 2021

“Fue negligencia desde un principio”, dice vecina del lugar

Operarios y peritos del Gobierno de Ciudad de México intensificaron este miércoles las labores para levantar los escombros del puente de la línea 12 del metro derrumbado el lunes mientras una mayoría de mexicanos opina que la tragedia se debió a una grave negligencia.

"Mucha tristeza y coraje porque son cosas que se podían haber evitado. No fue una tragedia por cuestiones naturales, fue negligencia desde un principio", dijo a Efe María Gómez, vecina de la zona que se acercó a observar el lugar del siniestro que se llevó la vida de al menos 25 personas y casi 80 heridos.

La tragedia ocurrió en la noche del lunes cuando cedió una viga de un puente elevado de la línea 12, entre la estaciones Olivos y Tezonco, en el oriente de la capital, provocando la caída de un tren con pasajeros que quedó encallado en forma de "V".

Foto: Federico Xolocotzi | El Sol de México

Esa noche, familiares de las víctimas tuvieron que emprender un largo peregrinaje por las ruinas y los hospitales de la zona hasta encontrar a sus seres queridos en la morgue de la Fiscalía.

María no estuvo en ese tren de milagro. Ese día no había ido a trabajar porque le faltaban unos materiales y se quedó en casa. Desde allí escuchó un "ruido muy fuerte" y se fue la luz.

"No es uno, son muchos los responsables de esta negligencia, porque esta línea desde un principio tuvo problemas y problemas", opinó esta vecina.

