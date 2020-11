Enfermera muestra los estragos de trabajar con el Covid-19

Si piensas que tu trabajo, ahí en la comodidad de tu hogar es demandante, que ya no puedes con tu tareas pendientes, espera a conocer la historia de esta enfermera que lucha contra Covid-19 todos los días.

Una enfermera de Estados Unidos, con tan solo 27 años de edad, mostró en redes sociales el deterioro físico que le ha provocado estar en la primera de batalla contra la Covid-19.

Kathryn labora en un hospital de Tennessee y habló en entrevista con el diario británico Metro.

Según confesó, era sábado por la noche y estaba a la mitad de su turno. Justo acababa de salir de la habitación de un paciente y deseaba con desesperación quitarse todo el equipo de protección.

Consecuencia de lo anterior le llegó a su cabeza la imagen de su graduación. Ello la motivó a querer mostrar la diferencia que puede haber en tan solo un par de meses y “la realidad de ser enfermera en la pandemia”.

La historia, a pesar de que han pasado ya meses de la pandemia de Covid-19 ha causado muchas sensaciones en redes sociales, sobre todo de personas molestas por todas aquellas que no acatan las medidas sanitarias, pues provocan que la jornada de los trabajadores de la salud sea más desgastante.

How it started How it's going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B — kathedrals🇺🇸 (@kathryniveyy) November 22, 2020