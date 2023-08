¿Es un oso o una persona disfrazada? Zoológico de China desata polémica en redes

El Zoológico de Hangzhou, en China, ha causado polémica en días recientes debido a las imágenes de un ejemplar de oso malayo, difundidas a través en redes sociales, con las que internautas acusaron que se trataba de una personas disfrazada.

En el video que se ha viralizado, se puede observar al oso parado sobre sus patas traseras en el borde de su hábitat, mientras los visitantes del zoológico lo miran desde el exterior.

Las personas que compartieron las imágenes señalaban el comportamiento del oso frente a los visitantes como una de las razones para sospechar que se trataba de un persona con un disfraz.

#sgnews #china #zoo #hangzhou #hangzhouchina #bear #human #fake #cosplay #trendingvideo #trending #viralvideo #新加坡新闻 #新加坡 #中国 #杭州 #动物园 #熊 #马来熊 #fyp #sgfyp #singapore #singaporenews ♬ original sound - zaobaosg @zaobaosg 近日杭州动物园“人里人气”引发热议。许多网友传该黑熊是由真人假扮,7月29日杭州动物园工作人员出面辟谣,表示“里面绝对不可能是真人”。大家怎么看? #zaobaosg

Además, el oso tenía pliegues en la piel de su espalda, lo que al parecer de los internautas era otra pista para sospechar que se trataba de un disfraz.

Zoológico de Hangzhou responde: no conocen la especie

En respuesta al alcance que tuvo el video, el Zoológico de Hangzhou respondió que las sospechas provenían del desconocimiento de la especie.

Virales Captan a ciervos conviviendo con personas para protegerse de la lluvia (VIDEO)

"Algunas personas piensan que me paro como un humano...parece que no me comprenden demasiado bien", dice un comunicado, escrito desde la perspectiva de una osa malaya llamada Angela, compartido por el zoológico.

"Cuando se trata de osos, lo primero que viene a la mente es una enorme figura y sorprendente poder -continúa el texto- pero no todos los osos son gigantes o la personificación del terror".

El malayo es la especie más pequeña de los osos, y habita en el sur de Asia. Cuando está parado sobre sus patas traseras alcanza alturas alrededor de 1.3 metros y, en el caso de los machos, pueden llegar a pesar 60 kilos.

La doctora Ashleigh Marshall dijo para la BBC que definitivamente el ejemplar que se aprecia en el video se trata de un oso malayo, y explicó que la piel que se acumula en la espalda baja del animal le sirve para defenderse de depredadores que los superan en tamaño.