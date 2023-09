Escenario cae sobre un grupo de bailarines; tres tienen heridas graves (Video)

Un grupo de bailarines resultó lesionado luego de que, en medio de una presentación que se realizaba en el Centro Comercial Salitre en Bogotá, Colombia, parte del escenario cayera encima de ellos, provocando que dos de los jóvenes incluso cayeran fuera de la tarima, con almenos un metro de altura.

En el video que rápidamente se hizo viral en redes sociales se muestra a los bailarines realizando su coreografía en el interior del Centro Comercial, cuando el escenario comienza a caerse hacia el frente, provocando que los jóvenes queden completamente debajo de la estructura metálica.

Te podría Interesar: Tierno reencuentro: así reaccionó mamá panda tras ver a su bebé que estuvo en el médico

Diversos comentarios en redes sociales apuntan a que Plaza Salitre es la responsable de lo sucedido, pues el montaje del escenario no era el correcto para el concurso en el que estaban participando los miembros de la academia R Flow Studio,

"En ese montaje no hay un montaje certificado, no hay contrapesos ni puntos de anclaje, y la estructura en hierro, no en aluminio" y "el problema radica en los soportes, los tramos son de aluminio pero los soportes no son los adecuados", son algunos comentarios que se realizaron luego de lo acontecido.

Virales Perrito que se coló en el desfile militar recibe nombramiento de Sedena

Medios locales en Colombia informaron que tres de los bailarines salieron gravemente heridos del accidente, por lo que el Cuerpo de Bomberos de Bogotá tuvo que trasladarlos a una unidad médica para que recibieran atención prehospitalaria.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para enterarte de las noticias más importantes

Por su parte, el Centro Comercial aseguró que todos los afectados recibirán acompañamiento hasta que recuperen completamente la salud, asimismo, detalló que ya se encuentran fuera de peligro.

Quienes son los responsables de esto? Que irresponsabilidad. Tengo a mi hermana en el hospital. #Salitre #salitreplaza #bogota #AlcaldíaEnTuBarrio #alcaldiadebogota pic.twitter.com/E4kGmSl72i — Junior AKuVa (@JuniorKKmusic) September 24, 2023

“El centro comercial mantendrá el acompañamiento a las personas afectadas y sus familiares hasta recuperar plenamente la normalidad. Expresamos nuestra solidaridad con ellos y mantendremos informada a la opinión pública sobre la evolución de esta contingencia”, asegura un comunicado que se emitió en medios colombianos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El director de la academia R Flow Studio aseguró en distintos portales informativos en Colombia que se busca que los responsables paguen una póliza para la atención médica de los afectados.