Esta es la ciudad de Alaska en la que el Sol saldrá hasta el 2019

Con las altas temperaturas que se han presentado en el país muchas veces quisiéramos que sólo existiera la noche y aunque suene imposible, pero ¡en algunas zonas cercanas al polo norte sí sucede!

A 320 millas sobre el Círculo Polar Ártico, se encuentra Utqiagvik en Alaska, una ciudad ubicada al norte de Estados Unidos, donde este domingo inició el periodo de oscuridad constante de 65 días.

En la ciudad, anteriormente llamada Barrow, sus cerca de 4 mil residentes, vieron solo una hora con cuatro minutos la luz solar el pasado domingo.

Esto se debe al fenómeno denominado la "noche polar", pues se llama así porque el que Sol no llega a superar el horizonte. Otros lugares donde se experimenta la noche polar es Svalbard, Noruega, el archipiélago donde hay más osos polares que personas.

A partir del domingo, luego de la puesta de sol a las 13:44, hora local, los ciudadanos no volverán a ver el sol hasta el próximo 23 de enero de 2019 a las 13:04 horas de la tarde.





