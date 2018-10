Este Halloween sorprende a todos con estos aterradores disfraces

Llegó Halloween y encontrar el disfraz perfecto suele ser muy complicado para muchos, por esta razón aquí te dejamos algunas opciones para que sorprendas a todos.

Tendrás que invertir un poquito más de tiempo para obtener resultados pero verás que valdrá la pena.

Este año los memes han sido principales protagonistas de disfraces:

Un ejemplo es la niña "dice mi mamá qué..." para este, no necesitas mucho, incluso puedes reciclar prendas de tu clóset, unos ojos grandes de sorprendido y una pequeña mueca. Especial para los más peques





Otro que también funciona muy bien para los niños es este de tamalitos, un poco de hambre es el secreto para que este disfraz sea hecho con amor, además te permitirá hacer varios sabores: de rajas, fresa, verde o de cualquier antojo que pase por tu mente.

Otra cosa que se puso muy de moda es que los niños ya no piden su fiesta de sus personajes favoritos, han innovado y optan por festejarse con motivos algo fuera de lo común; por ejemplo, el pequeño que pidió su fiesta de concha y consiguió que Bimbo le patrocinara su cumpleaños, es por eso que si se trata de ser originales con algo muy normal este disfraz es perfecto.

De esta manera los niños se protegerán de los "aventones" que reciben cuando se forman por su calaverita.

Y si se trata de comida no podemos dejar de lado lo que caracteriza a los mexicanos, y es que los tacos se han convertido en una de las comidas más populares. De suadero, cabeza, tripa, lengua o los favoritos de la mayoría... al pastor.

Este disfraz te permite ir acompañado, cualquier persona que elijas estará bien.

"Y si eres chiquito y sabes ver que no todas las cosas se pueden creer, que si te ofrecen drogas te van a decir que se siente bien padre y que te vas a reír... ¡No es cierto!", bueno, lo de reírte sí porque este disfraz de verdad que es muy original y gracioso, además de que a muchos de los jóvenes les traen recuerdos de aquellas veces en que esa canción estaba de moda, ¿o no?

¡Perfecto para ir en pareja!

Si se trata de recordar momentos de la infancia, échale un poco más de imaginación, seguro hallarás la forma de conseguir retroceder un poco en el tiempo. ¿Lo ves, lo sientes?





Pero si lo tuyo es ser sexy, casi como Eiza González, no pierdas la oportunidad de lucir exactamente como ella con ese vestido amarillo que causó gran polémica en redes, ¡ah! ¿no lo crees?, esta es una prueba que sí es posible:

Algo con lo que también conseguirás sensualidad pero a la vez inmortalidad es optar por el de vampiro, un poco más tradicional pero verás que levantarás a más de un muerto. Sólo no te la creas mucho y quieras beber sangre de más.

Si de verdad quieres dar terror, no pierdas la oportunidad de causar más de un infarto a cuantos pasen junto a ti con estos increíbles disfraces:

Eso sí, si ya invitaste a tus amigos a una fiesta de Halloween, por favor no los vayas a dejar como "novia de pueblo".

¿Ahora ya sabes de qué te vas a disfrazar?

Todo es posible si le echas un poquito de imaginación, te olvides de la pena y quieras pasar un momento increíble. Siempre habrá alguien que no le encuentre forma a los disfraces, así que no te preocupes si tu disfraz no es como lo imaginabas.

Bueno, si preocúpate un poquito...





