¡Estuvieron muy cerca! Los mejores memes del encuentro América vs León

Este domingo, León y América ofrecieron una entretenida batalla en la Semifinal de Vuelta del Clausura 2019 en el Nou Camp, donde hubo una montaña rusa de emociones con pocas anotaciones, empates globales y muchas patadas.

Pero quien puede ser considerado el protagonista del encuentro fue el árbitro central, César Ramos, quien se convirtió en tendencia en Twitter, donde recibió gran cantidad de críticas y también una buena dosis de memes.

Las Águilas le pusieron un sabor dramático desde el primer tiempo, cuando Bruno Valdez marcó el primer gol en un tiro de esquina y con ello empató el marcador global 1-1.

📹 #NoTeLoPierdas

G⚽⚽⚽L de Bruno Valdez

León 0-1 América#Semifinales | #Clausura2019 | #LIGABancomerMX#héroesXelplaneta ⚽ #SienteTuLiga pic.twitter.com/5g4FOryLnu — LIGA Bancomer MX (@LIGABancomerMX) 20 de mayo de 2019

Los azulcremas necesitaban sólo un gol para avanzar a la liguilla sin importar que “La Fiera” empata, pues de esta manera tendría a su favor el criterio de desempate por el gol de visitante.

Como la cereza del pastel, el conjunto del bajío se vio afectado con la expulsión de Rubens Sambueza faltando 15 minutos para finalizar el juego. Ahora, el conjunto esmeralda se enfrentará a Tigres en la Final del torneo, equipo que ha ido avanzando empatando el global en todas las series, pero si quiere ganar, tendrán que ajustarse para vencer a los pupilos de Nacho Ambriz.

Fanboleros esmeraldas ¿Están de acuerdo con la actuación de César Ramos Palazuelos? 🤔🦁🦅🏆🇲🇽#LeonVsAmerica #Leon #America #Semifinales #Clausura2019 #LigaMX pic.twitter.com/YHPQXrWEIZ — Fanbolero (@fanbolero) 20 de mayo de 2019