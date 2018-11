Facebook se cae pero los memes lo levantan

No, no es tu módem, el sistema de Facebook cayó, sí, otra vez

Este lunes tomó por sorpresa a todos los usuarios la caída de Facebook, son miles los que han reportado que al momento de ingresar a la plataforma, se les muestra el mensaje “Sorry, something went wrong”( Lo sentimos algo salió mal), tanto para la versión web como para android.



Incluso en Twitter en estos momentos es tendencia el Hashtag #FacebookDown, a través del cual se dio a conocer primero la noticia. Mientras tanto, los internautas corrieron a las otras redes para burlarse de la situación.

#Facebook appears to be down. . . #facebookdown pic.twitter.com/Wc3f5T1ndy — Andru Valpy (@AimlessAndru) 12 de noviembre de 2018



Los que usan Facebook // Los que usan Twitter



#FacebookDown pic.twitter.com/NENNI8O5KH — José David 🎧 (@josedaviidpg) 12 de noviembre de 2018

¿ Se fue #Facebook y no sabes que hacer ?



Tranquilos solo es una prueba de que domino sus vidas ya se los devuelvo. #FacebookDown pic.twitter.com/6u1NZHqZ7r — Doxe (@Doxecr) 12 de noviembre de 2018

Como cuando Facebook se cae y todos nos tenemos que poner a trabajar. #FacebookDown pic.twitter.com/x6EpBJ4uU4 — Chilango (@ChilangoCom) 12 de noviembre de 2018

Mapa de fallos de #Facebook reporta caída en varios países ! #facebookdown pic.twitter.com/J55YuDnItL — Switch Tecnologías (@_SwitchTecno) 12 de noviembre de 2018

Por lo pronto Facebook no se ha posicionado al respecto a través de Twitter.

Seriously Facebook? You down again? Let me pull this back out lol #FacebookDown pic.twitter.com/V5hhh2cn6e — Aynsley Broom♥️ (@Aynsley_Broom) November 12, 2018