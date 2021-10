Activista se cuela en el Fashion Week e irrumpe durante desfile de Louis Vuitton

El Fashion Week 2021 sigue dando de qué hablar pero en esta ocasión no ha sido por las tendencias de moda que han dado a conocer durante las pasarelas en París, Francia, sino por la sopresiva aparición de una activista durante la pasarela de Louis Vuitton.

¿Qué paso durante el desfile de Louis Vuitton?

Una mujer de identidad desconocida logró colarse en la ya famosa semana de la moda y eligió el desfile de la reconocida marca francesa para subirse a la pasarela, instalada en la galería de arte del Louvre, mientras las modelos mostraban la última colección Otoño-Invierno.

La activista, que pertenece al grupo Extinction Rebellion, sorprendió a propios y extraños cuando de pronto apareció en la tarima de la pasarela portando una manta con el mensaje: "Consumo excesivo = extinción".

Luego de manifestarse, los elementos de seguridad arribaron para sacarla del escenario y retirarla del lugar.

El mensaje que portaba la activista decía: "Consumo excesivo = extinción". | Foto: AFP

La petición de los activistas durante el Fashion Week

Los activistas exigen al gobierno francés que imponga una reducción inmediata de los niveles de producción en el sector, ya que en 2019 se comercializaron 42 prendas per cápita en Francia.

Cabe destacar, que Rebellion no ha sido el único grupo que se ha manifestado en el Fashion Week, activistas de Friends of the Earth y Youth for Climate también han protestado para hacer conciencia sobre el impacto tan grave que la industria de la moda está teniendo en el medio ambiente.

La activista cayó al suelo luego de manifestarse con su mensaje en contra de la industria de la moda. | Foto: AFP

¿Qué es Extinction Rebellion?

Extinction Rebellion es un grupo a nivel mundial que busca revertir la crisis que vive el planeta tierra debido a la pérdida de biodiversidad, el colapso social y ecológico, así como la extinción masiva de especies.

Este colectivo realiza protestas como la del desfile en París para llamar la atención de las autoridades y así convencer a los gobiernos para que actúen con justicia en la emergencia climática y ecológica.

"La vida en la Tierra está en crisis. Nuestro clima está cambiando más rápido de lo que los científicos predijeron y hay mucho en juego. Se nos acaba el tiempo y nuestros gobiernos no han actuado. Extinction Rebellion se formó para arreglar esto".