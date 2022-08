Fernando Colunga Ultimate Experience: la banda de metal que se inspiró en el actor mexicano

¿Alguna vez te imaginaste que el actor Fernando Colunga, protagonista de famosas telenovelas como María la del Barrio, pudiera llegar a inspirar una banda de metal? Por más surreal que suene, una agrupación de Serbia retomó no solo su nombre, sino también su carrera artística.

Fernando Colunga Ultimate Experience es una banda de Pozarevac, poblado ubicado al este de Serbia y, cuenta el vocalista de la banda, que nació bajo la idea de hacer parodia a las telenovelas de este lado del mundo.

¿En Serbia ven telenovelas mexicanas?

Si bien la idea era hacer una sátira de las telenovelas latinoamericanas, la banda señala que no se trataba de burlarse de los actores sino de mofarse de las culturas, pero no en un sentido peyorativo, sino en uno que evidenciara las semejanzas entre sociedades.

"Muchos rockeros y seguidores de metal no admiten que ven en secreto esas telenovelas con sus familias, pero esto ocurre a menudo", indicó el vocalista Antonio Jovanovic, en una entrevista a la BBC Serbia.

"Es como la luchas: muchos dicen que no las siguen y sin embargo todos saben lo que ocurre en ellas", agregó.

¿Pero quién se imaginaría que Fernando Colunga tuviera un impacto en un país tan lejano como es Serbia?

Esto se explica porque en la década de los 90 a dicho país llegaron telenovelas como Esmeralda, María la del Barrio, Nunca te olvidaré y Poder y pasión.

Fue así que en el 2010, se formó Fernando Colunga Ultimate Experience o FCUE, ellos definen su estilo como death’n’roll, una conjunción de death metal y grindcore, ambos géneros más agresivos que el rockn´n roll y que incorporan gritos en extremo guturales.

Fue hasta el 2019 que la banda comenzó se hizo notoria gracias a las redes sociales y debido a la característico de su nombre, multitud de memes aparecieron y la banda se hizo viral.





Así se formó la banda

Como muchos grupos musicales, FCUE surgió de una reunión de tres amigos que simplemente buscaban pasar el rato.

"Todo comenzó en 2010, cuando el bajista Marko Zivkovic celebraba su cumpleaños. Stefan Milenkovic, que se convertiría en el guitarrista, me preguntó si estaba interesado en cantar en un proyecto de metal que pensaba lanzar. Y yo le respondí que sí", comenta Antonio Jovanovic

"La idea inicial era lanzar algo simple y totalmente frívolo. No sólo para hacer una parodia de las telenovelas latinas, sino de todo", agregó.

Fue así que, con el apoyo de una computadora para la sección de la batería, nació Fernando Colunga Ultimate Experience.

Existe una banda de metal serbia nombrada en honor a Fernando Colunga y ya no entiendo nada, la verdad



No es broma, es Fernando Colunga Ultimate Experience y tiene una canción que se llama: "Fernando Colunga is Chuck Norris of the Mexican Soap Operas".

… https://t.co/s4m5pUTNfh — Giovani Rivera (@GioRiv3) June 1, 2019

El actor, recuerdan, era una especie de Chuck Norris de la televisión mexicana, y eso les llamaba mucho la atención.

El primer track de su EP Sangrienta y Brutal Telenovela, lleva por nombre "Fernando Colunga es el Chuck Norris de las telenovelas mexicanas" y la letra es sátira de cómo ven ellos al actor mexicano.

El EP no sólo se queda ahí, la mayoría de las canciones llevan títulos de las telenovelas donde participó Fernando Colunga pero adaptadas al estilo rudo de una banda de grindcore, como ejemplo "Esmeralda es una maldita prostituta, ya no la quiero”, inspirada en la telenovela “Esmeralda” donde participó el ya mencionado actor y Leticia Calderón.

Fernando Colunga participó en diversas telenovelas,fue José Armando Peñareal en Esmeralda, Adrián Rosales en Marimar, Chicho en María Mercedes, Luis Fernando de la Vega Montenegro en María la del barrio, y su última aparición como Eladio Gómez Luna Altamirano en Pasión y poder.

Esta última fue la que más inspiró a la agrupación por lo que decidieron usar la imagen del villano Eladio Gómez Luna Altamirano, protagonizado por Colunga, para el logotipo del grupo que utilizan en redes sociales.

Después de volverse virales, muchos memes surgieron, por lo que la banda tuvo que decir sus intenciones y si estos viajarán a México para una gira. Sin embargo,la banda lleva años separada y los integrantes viven sus vidas en normalidad, por lo que un viaje a México sería casi imposible.

"Mark dirige una empresa privada, Stefan tiene dos hijos. Además, necesitaríamos encontrar un baterista y alguien que vaya en la gira como técnico", explica.

"Nunca hemos dejado un mensaje sin respuesta porque si para la gente no fue difícil escribirnos y decirnos que somos fantásticos y muy cool, tampoco debería ser difícil para nosotros contestarles", dice el músico.