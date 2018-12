Aquí la foto navideña de los Obama con la que te derretirás de amor

El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, compartió en sus redes sociales una fotografía que estamos seguros te hará derretirte de amor.

El exmandatario publicó una imagen en el que aparece dándole un tierno beso a su esposa Michelle debajo de un muérdago.

Disfruta de la temporada navideña con aquellos que amas. Michelle y yo te deseamos una muy Feliz Navidad!



Enjoy the holiday season with the ones you love. Michelle and I wish you a very Merry Christmas! pic.twitter.com/LKLqlYfFUw — Barack Obama (@BarackObama) 25 de diciembre de 2018

Tras compartir la instantánea, ésta causó furor entre sus seguidores y se volvió viral en las redes sociales.

Cabe recordar, que esta no es la primera vez que una foto de los Obama enloquece la red, anteriormente fue la foto de su reelección, donde sale abrazando a Michelle, la que batió récord en Twitter al ser de las más compartidas.