¡Son reales! Científicos encuentran a Bob Esponja y a Patricio en el Atlántico

Sí creías que Bob Esponja y Patricio Estrella solo existían en una caricatura infantil debes saber que no es así, pues los personajes cobraron vida y fueron vistos por primera vez en el mundo real por científicos durante una expedición en el Atlántico.

Científicos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) se aventuraron para explorar los hábitats de aguas profundas, cerca de una montaña submarina en el Atlántico, donde de pronto fueron sorprendidos al ver juntos una esponja de mar y una estrella de mar juntas a 1.6 km de profundidad.

Fue el científico marino Christopher Mah, quien descubrió a las singulares especies y su increíble parecido con los personajes de Nickelodeon, que pudieron ser fotografiados para la posteridad gracias a robots conocidos como 'ROV'.

*laugh* I normally avoid these refs..but WOW. REAL LIFE Sponge bob and Patrick! #Okeanos Retreiver seamount 1885 m pic.twitter.com/fffKNKMFjP — Christopher Mah (@echinoblog) July 27, 2021

Estos vehículos tecnológicos son operados por control remoto, fabricados especialmente para explorar hábitats submarinos.

Las fotografías fueron publicadas en su Twitter, donde se dijo sorprendido por ver a "¡Bob Esponja y Patricio de la vida real!"

Posteriormente, en entrevista para Business Insider México, el científico dijo que pensó en lo divertida que podía ser su comparación y señaló que la mayoría de las veces las representaciones de Patricio y Bob terminan siendo erróneas, sin embargo, ésta ha dado en el clavo pues lucen prácticamente iguales, incluso en sus colores.

"Pensé que sería divertido hacer la comparación, que por una vez era comparable a las imágenes/colores icónicos de los personajes de dibujos animados. Como biólogo que se especializa en estrellas de mar, la mayoría de las representaciones de Patricio y Bob Esponja son incorrectas".